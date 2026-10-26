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Хари Кейн срещу Мбапе и Ямал: Кой ще спечели Златната топка?

Хари Кейн срещу Мбапе и Ямал: Кой ще спечели Златната топка?

26 Октомври, 2026 09:18 448 1

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Церемонията, която отбелязва 70-годишния юбилей на отличието, за първи път ще се проведе в Лондон и обещава сериозна интрига в битката за най-ценния приз

Хари Кейн срещу Мбапе и Ямал: Кой ще спечели Златната топка? - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Световният футбол е в очакване на една от най-престижните индивидуални награди в спорта – „Златната топка“ за 2026 година. Церемонията, която отбелязва 70-годишния юбилей на отличието, за първи път ще се проведе в Лондон и обещава сериозна интрига в битката за най-ценния приз.

Сред основните фаворити е нападателят на Байерн Мюнхен и английския национален отбор Хари Кейн. Голмайсторът впечатли с изключителна резултатност през разглеждания период, реализирайки 73 попадения в 65 мача за клубния и националния си тим.

Само с екипа на Байерн Кейн има 61 гола в 51 срещи, като 36 от тях са в Бундеслигата, което му донесе втора „Златна обувка“ на Европа. Към индивидуалните отличия той добави титлата, Купата и Суперкупата на Германия, както и шест гола на Световното първенство, където Англия завърши на третото място.

Сериозна конкуренция обаче идва от звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе. Френският национал е записал 58 гола в 60 мача за клуб и страна, като 42 от тях са с екипа на „кралския клуб“.

Въпреки че стана носител на „Златната обувка“ на Световното първенство с 10 попадения, фактът, че Франция остана четвърта, а Реал не спечели най-значимите отличия на клубно ниво, може да се окаже решаващ фактор в надпреварата.

Сред претендентите е и една от най-големите млади звезди на световния футбол – Ламин Ямал. Испанецът триумфира със световната титла, а преди това спечели Ла Лига и Суперкупата на Испания. В личен план той впечатлява с 25 гола и 20 асистенции.

В разширения списък с кандидати попадат още бившият носител на отличието Усман Дембеле, Родри и рекордьорът по спечелени „Златни топки“ Лионел Меси, макар шансовете им да се оценяват като по-малки.

Церемонията по връчването на наградите ще се проведе в понеделник вечер в лондонския „Паладиум“, а водещи на събитието ще бъдат легендата на Арсенал и Франция Тиери Анри и популярната телевизионна водеща Кейт Скот.

Освен „Златната топка“ при мъжете и жените ще бъдат връчени още редица отличия, сред които награди за млад талант, вратар, треньор, клуб и нападател на годината, както и призът за инициативи в сферата на солидарността. Любопитното е, че Ламин Ямал е сред номинираните както за голямата награда, така и за отличието за най-добър млад футболист.

При жените сред фаворитките са двукратната носителка Алексия Путеяс, съотборничката ѝ в Барселона Ева Пайор и звездата на Манчестър Сити Хадиджа Шоу.

Победителите се определят чрез гласуване на журналисти от 100-те най-високо ранкирани държави в ранглистата на ФИФА. Всеки от тях подрежда десетима футболисти от списъка с 30 номинирани, като точките варират от 15 до 1. Основните критерии са индивидуалните изяви, колективните успехи и спечелените трофеи, както и класата и феърплеят на кандидатите.


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  • 1 Бапето

    0 0 Отговор
    Ямал е келеш.Мбапе е гени.Кейн е голаджия.

    09:44 26.10.2026

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