Левски без един от най-стабилните си играчи срещу Арда

Левски най-вероятно ще бъде и във вторник срещу Арда без един от най-стабилните си играчи - Гашпер Търдин.

Старши треньорът Хулио Веласкес намекна, че няма да рискува и избързва с връщането на играча.

Футболистът пропусна гостуването на Виктория Пилзен заради контузия, която е получил в двубоя със Спартак Плевен за купата. Търдин дори не пътува с останалите в Пилзен.

„Относно футболистите, които не могат да играят - това са Кирилов, Гашпер и Асен Митков. Когато говоря за предварителна информация имам предвид Гашпер, защото за Асен и Кирилов е ясно. Сега обаче Търдин не тренира с групата. Нашата идея е утре да го направи, защото има вероятност да поискаме да натрупа тренировъчни минути. Но утре ще решим на 100 процента какво ще направим", уточни Хулио Веласкес.

Срещата от 12 кръг на efbet Лига e на 27 октомври от 19:30 часа на живо по DIEMA SPORT. Двубоя можете да следите и в Gong.bg с богато видео съдържание.