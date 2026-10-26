Спряган за пост в Левски се сбогува с Комо

Филаделфо Апаро, чието име все по-често се свързва с ръководна позиция в Левски, официално се раздели с италианския Комо. Новината бе съобщена от самия него чрез публикация в социалните мрежи, съобщава „Мач Телеграф“.

„Както всички хубави неща, и това приключение стигна до своя край. Трябва да призная, че е странно да пиша тези думи. През всички тези години това беше много повече от професионален ангажимент. Комо се превърна в важна част от живота ми, изпълнена с предизвикателства, емоции, успехи и хора, които оставиха трайна следа в мен“, написа Апаро.

Той припомни и най-големите моменти по време на престоя си в клуба.

„Имах щастието да бъда част от една изключителна глава в историята на Комо. Промоцията в Серия А, завръщането сред най-добрите, пътят до Шампионската лига, нарастващият интерес към клуба и възможността всеки ден да допринасям за изграждането на нещо специално“, добави той.

Според последните информации именно Апаро е сред вариантите за ключов маркетингов пост на стадион „Георги Аспарухов“.

Известен в Италия и като Делфо Апаро, той се ползва с репутацията на иновативен корпоративен стратег и утвърден специалист в областта на спортния маркетинг. Ако назначението му бъде потвърдено, Левски ще привлече още едно международно име в опита си да развива клубната структура извън терена.