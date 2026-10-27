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Карлос Алкарас преди Виена: Доволен съм от играта си, но имам нужда от мачове и ритъм

Карлос Алкарас преди Виена: Доволен съм от играта си, но имам нужда от мачове и ритъм

27 Октомври, 2026 07:29 344 1

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Не съм участвал в много турнири тази година

Карлос Алкарас преди Виена: Доволен съм от играта си, но имам нужда от мачове и ритъм - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Карлос Алкарас се завръща на турнира от сериите ATP 500 във Виена за първи път от 2021 година насам, след като прие покана от организаторите (уайлд кард). Решението на испанеца да се включи в надпреварата в залата Wiener Stadthalle дойде непосредствено след отлагането на демонстративния турнир Six Kings Slam. Организаторът Хервиг Страка реагира бързо, за да осигури участието на четирикратния шампион от Големия шлем на Erste Bank Open.

По време на пресконференцията си преди старта на надпреварата Алкарас направи откровено признание за моментната си форма и липсата на достатъчно игрово време през сезона. Испанският тенисист сподели, че не е изиграл много турнири тази година и има крещяща нужда от състезания и ритъм, за да се върне към най-доброто си ниво.

„Не съм участвал в много турнири тази година. Имам нужда от състезания, турнири и игрови ритъм, за да се върна към най-доброто си ниво", сподели Алкарас.

Въпреки че изрази задоволство от представянето си в определени периоди, той бе категоричен, че все още се чувства далеч от пиковата си форма. Алкарас подчерта, че когато даден играч се опитва да намери ритъма си, той не може да си позволи да мисли за края на седмицата, а трябва да се фокусира единствено върху следващия двубой.

„Трябва да дойда тук, да тренирам с тези играчи и да се състезавам срещу тях, за да възстановя постепенно ритъма си“, каза още испанецът.

Поставеният под номер 2 в схемата Алкарас започва участието си във вторник, 27 октомври, с препрепятствие в лицето на Карен Хачанов. Първи поставен в австрийската столица е германецът Александър Зверев.

В последните 5 официални срещи между двамата Карлос Алкарас има пълен превес с 5 победи и 0 загуби спрямо Хачанов. За последно двамата се изправиха един срещу друг по-рано тази година в Доха, където Алкарас триумфира с 2:1 сета (6:7(3), 6:4, 6:3). Въпреки тази статистика, бързото indoor покритие във Виена обещава сериозен тест за испанеца, който търси бърз устрем в европейската си турне на закрито.


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  • 1 Гост

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