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Тиери Анри: Хари Кейн е прекрасен пример не само за талант, но и за човек, който работи здраво

Тиери Анри: Хари Кейн е прекрасен пример не само за талант, но и за човек, който работи здраво

27 Октомври, 2026 06:30 907 0

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  • футбол-
  • златна топка

Поздравления, ти наистина заслужаваш тази награда

Тиери Анри: Хари Кейн е прекрасен пример не само за талант, но и за човек, който работи здраво - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Хари Кейн получи своята първа "Златна топка" в кариерата си, като това се случи по време на юбилейната 70-а церемония на най-престижните футболни награди. Водещ на събитието в Лондон пък бе ексзвездата на Арсенал Тиери Анри, който при връчването на статуетката не зададе веднага въпрос към най-новия носител на бляскавото отличие, а сподели мнението си след прочувствената реч, която Кейн изнесе.

"Искам да ви кажа нещо. Нещо да кажа за Хари Кейн – Хари Кейн е прекрасен пример не само за талант, но и за човек, който работи здраво, за да постигне това, което иска да постигне. Така че поздравления, ти наистина заслужаваш тази награда", отбеляза Анри.


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