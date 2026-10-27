Христо Стоичков към Хари Кейн: Честито, Хари Кейн! Ти си велик голмайстор!

Легендата на българския футбол Христо Стоичков беше част от бляскавата церемония е в Лондон, на която беше връчена „Златната топка“ за 2026 година. Камата не пропусна да поздрави победителя тази година Хари Кейн.

Стоичков беше в компанията на своята съпруга Мариана. Двамата минаха по червения килим в уречения час и заеха местата си в лондонския "Паладиум".

"За мен беше огромна чест да се върна в Лондон и да бъда част от изумителната церемония за Златната топка! Честито, Хари Кейн! Ти си велик голмайстор и го доказваш години наред", сподели Стоичков чрез социалните мрежи.

33-годишният голмайстор изпревари нападателя на Реал Мадрид и френския национален тим Килиан Мбапе в 70-ото издание на класацията, а трети остана Ламин Ямал (Барселона, Испания).