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Христо Стоичков към Хари Кейн: Честито, Хари Кейн! Ти си велик голмайстор!

Христо Стоичков към Хари Кейн: Честито, Хари Кейн! Ти си велик голмайстор!

27 Октомври, 2026 10:27 559 3

  • христо стоичков-
  • хари кейн-
  • златна топка-
  • футбол-
  • церемония-
  • лондон

За мен беше огромна чест да се върна в Лондон и да бъда част от изумителната церемония за Златната топка!

Христо Стоичков към Хари Кейн: Честито, Хари Кейн! Ти си велик голмайстор! - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Легендата на българския футбол Христо Стоичков беше част от бляскавата церемония е в Лондон, на която беше връчена „Златната топка“ за 2026 година. Камата не пропусна да поздрави победителя тази година Хари Кейн.

Стоичков беше в компанията на своята съпруга Мариана. Двамата минаха по червения килим в уречения час и заеха местата си в лондонския "Паладиум".

"За мен беше огромна чест да се върна в Лондон и да бъда част от изумителната церемония за Златната топка! Честито, Хари Кейн! Ти си велик голмайстор и го доказваш години наред", сподели Стоичков чрез социалните мрежи.

33-годишният голмайстор изпревари нападателя на Реал Мадрид и френския национален тим Килиан Мбапе в 70-ото издание на класацията, а трети остана Ламин Ямал (Барселона, Испания).


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Великият Гетсби

    1 0 Отговор
    Бягай при топлата витрина в Кауфланд , вече никой не те бръсне за нищо.

    10:56 27.10.2026

  • 2 Стоичков е кухарка

    0 0 Отговор
    и на скоро разбрах че си шие парцалите за модният бранд в "Тих Труд" Бургас и експлоатира инвалиди и затворници ! Плащал им в салам с изтекъл срок на годност използван за реклами

    10:57 27.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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