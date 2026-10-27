Христо Стоичков към Хари Кейн: Честито, Хари Кейн! Ти си велик голмайстор!

Легендата на българския футбол Христо Стоичков беше част от бляскавата церемония е в Лондон, на която беше връчена „Златната топка“ за 2026 година. Камата не пропусна да поздрави победителя тази година Хари Кейн.
Стоичков беше в компанията на своята съпруга Мариана. Двамата минаха по червения килим в уречения час и заеха местата си в лондонския "Паладиум".
"За мен беше огромна чест да се върна в Лондон и да бъда част от изумителната церемония за Златната топка! Честито, Хари Кейн! Ти си велик голмайстор и го доказваш години наред", сподели Стоичков чрез социалните мрежи.
33-годишният голмайстор изпревари нападателя на Реал Мадрид и френския национален тим Килиан Мбапе в 70-ото издание на класацията, а трети остана Ламин Ямал (Барселона, Испания).
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Великият Гетсби
10:56 27.10.2026
2 Стоичков е кухарка
10:57 27.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.