Сериозен гаф преди "Златната топка" доведе до спекулации около победителя

Часове преди официалното начало на дългоочакваната церемония по връчването на "Златната топка" за 2026 г. в Лондон, сериозен гаф доведе до спекулации около победителя.

Официалният уебсайт по погрешка публикува три отделни статии, в които обявяваше Хари Кейн, Килиан Мбапе и Ламин Ямал всеки по отделно за победители в най-престижния футболен приз.

Грешката беше забелязана от Daily Mail Sport в 17:23 ч. (местно време), което предизвика серия от трескави телефонни разговори и съобщения сред шокираните организатори.

Последва незабавно разследване. Статиите, обявяващи Кейн и Мбапе за победители, са били бързо премахнати, но материалът за Ямал остана активен на сайта повече от 30 минути след уведомяването.

Снимки от публикациите се появиха в социалните мрежи.

В официално изявление от "Златната топка" се посочва, че: „Портрети на някои номинирани за "Златната топка" бяха по невнимание публикувани онлайн. Тези статии са били подготвени предварително за всички номинирани в случай на победа. Те НЕ разкриват по никакъв начин победителя, който остава неизвестен за всички към този момент."

Въпреки обяснението, гафът повдигна сериозни въпроси и предизвика огромно вълнение в социалните мрежи.

От Daily Mail информират още, че тази грешка се случва преди церемония, която и без това обещаваше да бъде една от най-интригуващите от десетилетия, без явен доминант след края на ерата Меси-Роналдо.

В крайна сметка, трофея отиде при Хари Кейн.