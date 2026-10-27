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Сериозен гаф преди "Златната топка" доведе до спекулации около победителя

Сериозен гаф преди "Златната топка" доведе до спекулации около победителя

27 Октомври, 2026 11:20 836 2

  • златната топка-
  • хари кейн-
  • футбол-
  • килиан мбапе-
  • ламин ямал

Статиите, обявяващи Кейн и Мбапе за победители, са били бързо премахнати, но материалът за Ямал остана активен на сайта повече от 30 минути след уведомяването

Сериозен гаф преди "Златната топка" доведе до спекулации около победителя - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Часове преди официалното начало на дългоочакваната церемония по връчването на "Златната топка" за 2026 г. в Лондон, сериозен гаф доведе до спекулации около победителя.

Официалният уебсайт по погрешка публикува три отделни статии, в които обявяваше Хари Кейн, Килиан Мбапе и Ламин Ямал всеки по отделно за победители в най-престижния футболен приз.

Грешката беше забелязана от Daily Mail Sport в 17:23 ч. (местно време), което предизвика серия от трескави телефонни разговори и съобщения сред шокираните организатори.

Последва незабавно разследване. Статиите, обявяващи Кейн и Мбапе за победители, са били бързо премахнати, но материалът за Ямал остана активен на сайта повече от 30 минути след уведомяването.

Снимки от публикациите се появиха в социалните мрежи.

В официално изявление от "Златната топка" се посочва, че: „Портрети на някои номинирани за "Златната топка" бяха по невнимание публикувани онлайн. Тези статии са били подготвени предварително за всички номинирани в случай на победа. Те НЕ разкриват по никакъв начин победителя, който остава неизвестен за всички към този момент."

Въпреки обяснението, гафът повдигна сериозни въпроси и предизвика огромно вълнение в социалните мрежи.

От Daily Mail информират още, че тази грешка се случва преди церемония, която и без това обещаваше да бъде една от най-интригуващите от десетилетия, без явен доминант след края на ерата Меси-Роналдо.

В крайна сметка, трофея отиде при Хари Кейн.


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  • 1 Тити на Кака

    1 1 Отговор
    Мернах събитието.
    По-тъпа церемония по някакво награждаване не съм гледал никога, даже кретенията на Оскарите бледнее пред тази чалга, наблъскана с лъскави малоумия😂😂😂

    11:52 27.10.2026

  • 2 Αлфа Bълкът

    0 0 Отговор
    С такива лъжливи статии се разпространява дезинформация в случай, че има изтичане кой ще е истинският победител.
    Заслужена победа за Кейн, но къде е златната топка на Левандовски и на Иниеста?

    12:25 27.10.2026

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