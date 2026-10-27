Букайо Сака разплака света по време на "Златната топка"

Футболистът на Арсенал Букайо Сака спечели наградата "Сократес" на церемонията по връчването на "Златната топка" за 2026 г., но не неговите футболни постижения, а голямото му сърце развълнуваха света.

Той превърна бляскавата вечер в много емоционална, като прочете писмо от дете, чийто живот е бил променен благодарение на подкрепата на играча.

Наградата "Сократес" бе учредена през 2022 г. в името на емблематичния бразилски футболист, известен с активната си гражданска позиция. Тя отличава футболисти, които се борят за социални и благотворителни каузи. Букайо Сака е първият английски носител на това престижно признание.

Крилото на Арсенал е активен партньор на благотворителната организация BigShoe, чиято мисия е да помага на деца от неравностойни региони по света. В рамките на тази дейност, Сака е подкрепил финансирането на 120 медицински операции за деца в Нигерия и е помогнал за осигуряване на здравни прегледи за над 580 деца в Руанда.

По време на своята реч за приемане на наградата, Сака извади писмо от джоба на костюма си, което прочете от името на 14-годишно момче от Руанда на име Бирингиро.

"Бих искал да споделя с вас една история от благотворителната организация BigShoe, която е помогнала да се промени животът на едно дете, по неговите думи, така че сега ще ви я прочета," започна Сака.

"На всички тук тази вечер, аз се казвам Бирингиро, на 14 години съм и живея в Руанда. Бих искал да споделя историята си с вас. Когато бях на 12 години, започнах да губя зрението си. В моето село няма електричество и тъй като зрението ми се влошаваше, дори придвижването из дома ми стана трудно. В училище не можех да чета какво пишеха учителите ми на черната дъска и ми беше трудно да играя с приятелите си. Просто исках да играя свободно и да се чувствам като всяко друго дете."

"След това, благодарение на BigShoe, получих грижите за очите, от които се нуждаех. Днес мога да чета черната дъска, дори от задния ред на класната стая. Но по-важното е, че вече не трябва да се притеснявам, че се чувствам различен. Мога отново да се наслаждавам на детството си. За първи път от дълго време съм развълнуван за бъдещето си. Искам един ден да стана учител по английски език. Знам, че много от вас тук тази вечер са постигнали детските си мечти и сега вярвам, че и аз мога да постигна своите. Нека Бог ви благослови изобилно, с любов и благодарност. Бирингиро. Благодаря ви."

След като завърши четенето на трогателното писмо, Сака продължи: "За мен е чест да съм тук и е чест да получа тази награда от името на всички деца, на които успяхме да помогнем. Благодаря ви."

Сред предишните носители на наградата "Сократес" са Садио Мане (2022 г.) за благотворителната му дейност в Сенегал, Винисиус (2023 г.) за усилията му срещу расизма и благотворителността в Бразилия, Дженифър Ермосо (2024 г.) за повишаване на осведомеността за сексуално насилие и Луис Енрике (2025 г.) за работата му с фондация "Ксана".