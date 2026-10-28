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Огромна радост! Русев ще става баща, Лана го изненада трогателно

Огромна радост! Русев ще става баща, Лана го изненада трогателно

28 Октомври, 2026 23:22 669 1

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Щастливата вест му бе поднесена по изключително емоционален начин

Огромна радост! Русев ще става баща, Лана го изненада трогателно - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Невероятна новина за българската кеч звезда Мирослав Бърнашев – Русев!

Популярният кечист ще става баща за първи път. Щастливата вест му бе поднесена по изключително емоционален начин от половинката му Си Джей Пери, по-известна в света на кеча като Лана.

В трогателно видео, което обиколи мрежите, Лана изненадва Русев с малка кутия. Вътре е сложила положителен тест за бременност. Щом осъзнава какво означава подаръкът, българинът не успява да скрие емоцията си.

"Мечката идва!", крещи развълнуваният Русев, който е извън себе си от щастие.

Двамата споделят уникалния момент заедно и благодарят на Исус за голямата новина. Феновете от цял свят вече засипаха семейството с поздравления.



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