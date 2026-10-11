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WWE Money in the Bank 2026: Пента и Стратън взеха куфарите

WWE Money in the Bank 2026: Пента и Стратън взеха куфарите

11 Октомври, 2026 05:54, обновена 11 Октомври, 2026 05:56 474 0

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Роман Рейнс запази Световната титла, а Лив Морган спечели женския пояс след победа над Стефани Вакер и Беки Линч

WWE Money in the Bank 2026: Пента и Стратън взеха куфарите - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пента и Тифани Стратън спечелиха куфарите на WWE Money in the Bank 2026 след двата мача със стълби в Ню Орлиънс. Роман Рейнс запази Световната титла в тежка категория след победа над Ел Ей Найт, а Лив Морган спечели Световната титла при жените в троен мач със Стефани Вакер и Беки Линч.

Шоуто се проведе в Smoothie King Center. В главния мач Рейнс преодоля Ел Ей Найт след серия от Superman Punch и финален Spear. WWE определи победата като успешна защита на титлата срещу „непримиримия“ Найт.

Пента грабна мъжкия куфар

Пента спечели мъжкия Money in the Bank Ladder Match, в който участваха още Брон Брейкър, Си Ем Пънк, Трик Уилямс, Дже'Вон Еванс и Кевин Оуенс. Мексиканецът стигна до куфара след поредица от сблъсъци около ринга и на върха на стълбите.

Победата дава на Пента право да поиска мач за шампионска титла в избран от него момент. Според Wrestling Observer той вече може да използва договора срещу шампион по свой избор, но WWE не е обявила кога и срещу кого ще бъде направено осребряването.

Стратън спечели за втори път

Тифани Стратън триумфира в женския мач със стълби срещу Сол Рука, Лола Вайс, Роксан Перес, Джейси Джейн и Лаш Леджънд. Тя свали куфара след финална размяна с Леджънд и стана двукратна победителка в Money in the Bank.

Това е вторият случай, в който Стратън печели договора за мач за световна титла. Тя вече има възможност да избере момент за предизвикателство към шампионката на WWE или към носителка на другия женски пояс, ако правилата на компанията го позволят.

Лив Морган спечели титлата

Оба Феми победи Бронсън Рийд в отделен мач, завършил с неговия силов прийом Fall from Grace. По-късно Лив Морган се възползва от възможността в тройния мач за Световната титла при жените и тушира Стефани Вакер, след като шампионката и Беки Линч се сблъскаха край ринга.

Така Морган не защити титлата, както беше посочено предварително в част от анонсите, а я спечели от Вакер. Беки Линч също не успя да стане шампионка. След края на двубоя Морган отпразнува победата с пояса, а WWE я обяви за новата Световна шампионка при жените.

Източници: wrestleview.com, fightful.com, f4wonline.com


САЩ
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