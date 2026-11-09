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Ернан Креспо ще стане баща за четвърти път
  Тема: Известни личности

Ернан Креспо ще стане баща за четвърти път

9 Ноември, 2026 23:46 558 1

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51-годишният треньор на Атлас и 33-годишната Антонела Силгеро очакват първото си дете – момиче

Ернан Креспо ще стане баща за четвърти път - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ернан Креспо ще стане баща за четвърти път на 51 години. Бившият аржентински нападател и настоящ треньор на мексиканския Атлас очаква първото си дете с 33-годишната Антонела Силгеро. Двойката ще има момиче.

Новината беше обявена на 3 ноември чрез публикация на Силгеро. Тя сподели романтични снимки с Креспо, както и изображение от ехографски преглед. „Любовта е най-голямата и силна сила, която съществува. Момиченце, не знаеш колко силно те желаем и колко те очакваме“, написа бъдещата майка.

Креспо също изрази радостта си. „Нашата мечта се превръща в реалност. Обичам те и ти се възхищавам, любов моя“, написа той в отговор на публикацията.

За Силгеро това ще бъде първо дете, а Креспо вече е баща на три дъщери – Никол, София и Мартина, от предишния си брак с Алесия Роси.

Връзката между Креспо и Силгеро започва през 2021 г. Двамата прекарват част от времето си в Катар по време на работата му като треньор на Ал-Духаил, а през 2026 г. се установяват в Мексико, след като Креспо поема Атлас.

През октомври 2024 г. Креспо предлага брак на Силгеро по време на почивка на Сейшелите. Двойката запазва новината в личен кръг, а годежът става публично известен през октомври 2025 г.

Към момента двамата не са обявили очаквана дата за раждането. Публикацията им събра множество поздравления от приятели, фенове и хора от футболните среди.

Източници: tn.com.ar, infobae.com, lanacion.com.ar


Мексико
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  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Виждал съм я, стандартни цици, може би дори леко увиснали. Бедърът е екстра, стегнат.

    00:54 10.11.2026

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