Австралийският кечист Джърмейн Хейли, познат на публиката като Бронсън Рийд, е починал на 38 години. WWE съобщи новината в петък и посочи като причина „медицински усложнения“, без да разкрива допълнителни подробности.

„Джърмейн беше невероятна фигура в WWE, но по-важното е, че беше феноменален човек, всеотдаен семеен мъж и обичан колега“, се казва в изявлението на компанията.

Тежка контузия в Саудитска Арабия

Смъртта на Бронсън Рийд идва няколко седмици след участието му в турнира Crown Jewel в Саудитска Арабия. По време на събитието той е бил изхвърлен от сцената и е паднал върху маси в момент от двубой за отборната титла.

CBS Sports съобщи, че кечистът е получил множество счупени ребра и разкъсване на бъбрек. Той е останал в Саудитска Арабия за лечение, докато останалата част от екипа на WWE се е върнала в Съединените щати. Не е потвърдено дали тези травми са довели до медицинските усложнения, посочени от компанията като причина за смъртта.

WWE не е съобщила къде е починал Хейли, нито е оповестила допълнителна медицинска информация. Към момента няма публично потвърждение за конкретното заболяване или усложнение, довело до смъртта му.

Два периода в WWE

Бронсън Рийд дебютира в WWE през 2019 г. и остана в компанията до 2021 г. След кратко отсъствие той се завърна през 2022 г. и продължи кариерата си там до смъртта си.

Сред най-важните му постижения са спечелването на титлата на NXT Северна Америка и победата в мемориалната битка „Андре Гиганта“ през 2024 г. Преди да стане част от WWE, Хейли се състезава в Австралия и в други професионални кеч организации.

През септември почина и британският кечист Бенджамин Сатърли, познат с името Пак. Той беше на 40 години. Причината за смъртта му първоначално не беше оповестена.

Източници: cbssports.com, cbsnews.com