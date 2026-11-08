Хееренвеен обърна Фейенорд за 5:3 в Нидерландия

Хееренвеен нанесе първа загуба на Фейенорд в нидерландската Ередивизи, след като го победи с 5:3 на стадион „Абе Ленстра“. Гостите поведоха с 2:0, но домакините обърнаха мача след почивката, а Ринго Меервелд оформи хеттрик.

Фейенорд откри резултата в 25-ата минута. Анис Хадж Муса проби отдясно към центъра и с удар с левия крак изпрати топката в далечния ъгъл. Шест минути по-късно Начо Фери удвои преднината от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Василиос Загаритис. Ситуацията предизвика недоволство от страна на домакините, но след преглед от ВАР решението остана в сила.

Хееренвеен върна едно попадение в третата минута на добавеното време на първата част. След изпълнение на корнер Маас Вилемсен се оказа на добра позиция и намали на 1:2.

Изравняването дойде само две минути след подновяването на играта. Ударът на Леви Сманс рикошира в защитник на Фейенорд и заблуди вратаря Тярк Ернст. В 61-ата минута резервата Ринго Меервелд завърши атака на домакините и за първи път изведе Хееренвеен напред.

Фейенорд отговори в 69-ата минута. Сем Стейн се възползва от грешка в защитата на домакините и направи резултата 3:3. След това обаче инициативата отново премина у Хееренвеен.

Меервелд вкара втория си гол в 84-ата минута с удар от границата на наказателното поле. В третата минута на добавеното време той оформи хеттрика си след добавка и сложи край на мача при 5:3. Така халфът се превърна в решаващата фигура в обратa за домакините.

Фейенорд остава начело, но загуби преднината си

Фейенорд остана на първото място към края на срещата, но поражението постави лидерската позиция под въпрос. Аякс, ПСВ и ФК Твенте имаха възможност да изпреварят ротердамския тим при победи в своите мачове.

За Фейенорд това беше пети пореден двубой без победа във всички турнири. Хееренвеен пък продължи добрата си серия и записа пети пореден успех, включително мачовете за купата. Преди срещата треньорът на домакините Робин Велдман определи двубоя като „добър тест“ и за двата отбора.

Хееренвеен ще гостува на Гронинген на 21 ноември, а в същия ден Фейенорд ще приеме Екселсиор.

Източници: nos.nl, flashscore.com, heerenveen.headliner.nl