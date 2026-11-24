Фейенорд приема Порто в петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Двубоят на стадион „Де Кайп“ в Ротердам започва в 22:00 часа българско време.

Двата отбора влизат в срещата с по три точки след първите четири кръга. Порто заема 26-о място във временното класиране, а Фейенорд е 32-и. Победата е важна и за двата състава, които се нуждаят от актив, за да останат в битката за продължаване към елиминациите.

Фейенорд търси изход от труден период

Нидерландският тим спечели единствения си мач в турнира досега с 3:2 срещу Комо. Преди това Фейенорд загуби от Барселона с 1:5 и от Бетис с 0:1, а в последния си европейски двубой отстъпи на Интер с 0:3.

Серията на домакините без победа във всички турнири вече е шест мача. В последния си двубой Фейенорд загуби у дома с 2:3 от Екселсиор, а проблемите в защита се задълбочиха от отсъствията на няколко футболисти. Анис Хадж Муса и Цуьоши Ватанабе са под въпрос, докато Якуб Модер, Барт Ньойкоп, Томас Беелен, Джордан Бос и Джери Сейнт-Жюст са сред играчите с контузии.

Порто пристига след силен мач срещу Наполи

Португалският състав започна турнира с поражения от Манчестър Сити, Бетис и ПСВ Айндховен, но прекъсна негативната серия с убедителна победа с 4:1 над Наполи. В националното първенство Порто е спечелил всичките си 11 срещи.

„Футболът се решава от моментите, а една вечер в Шампионската лига носи достатъчно енергия и емоция, за да върне най-добрата версия на Фейенорд“, заяви треньорът на Порто Франческо Фариоли.

Порто няма да разчита на контузения Вашко Соуса. Крис Смолинг също няма да играе, тъй като не е включен в състава на тима за основната фаза на Шампионската лига.

Двубоят ще има допълнителен заряд за Сантяго Хименес и Инбом Хуан. Нападателят и полузащитникът на Порто са бивши футболисти на Фейенорд и ще се завърнат на „Де Кайп“ като съперници.

След европейския мач Фейенорд ще приеме Аякс на 29 ноември в нидерландското първенство.

Източници: sportsmole.co.uk, diadejogo.pt, vi.nl