ПСВ Айндховен победи Го Ахед Ийгълс с 4:0 и затвърди лидерската си позиция в Ередивизи. Филип Костич откри резултата в 31-ата минута, а пет минути по-късно Рубен ван Бомел удвои аванса на домакините.

Гостите имаха възможности да се върнат в мача, особено в началото на второто полувреме, но вратарят на ПСВ Матей Ковар направи няколко важни спасявания срещу удари на Виктор Едвардсен, Матис Сюрей и Ерик Флатакер. Според нидерландската медия NOS именно намесите на чешкия страж са запазили преднината на домакините.

ПСВ реши мача в последните минути. Ван Бомел вкара втория си гол в 86-ата минута, а Килиан Силдилия оформи крайното 4:0 с глава в 90-ата минута. Така нападателят Ван Бомел вече има шест гола в първенството.

Спорният момент при втория гол

Втората голова атака на ПСВ предизвика кратък спор, тъй като треньорът Петер Бош подаде бързо топката при изпълнение на тъч, преди Костич да продължи атаката. NOS потърси становище от Нидерландската футболна федерация, която определи действието като допустимо.

„Ако официално лице на отбор докосне топката, докато тя напуска игралното поле, съдията отсъжда непряк свободен удар“, гласи правилото на KNVB.

В конкретната ситуация обаче федерацията е преценила, че топката не е била докосната по начин, който да изисква прекъсване на играта, и попадението е останало в сила.

Фейенорд и Аякс излизат в дербито

След успеха ПСВ има 32 точки от 14 мача и води с четири точки пред Аякс, който е изиграл 13 срещи. Фейенорд е с 25 точки преди домакинството си срещу амстердамския тим.

Дербито между Фейенорд и Аякс ще се играе днес на стадион „Де Кайп“ в Ротердам. Началото е в 14:30 часа местно време, или 15:30 часа българско време. Победа за Аякс би върнала отбора по-близо до лидера, докато успех на Фейенорд ще намали разликата с водещите тимове.

Източници: nos.nl