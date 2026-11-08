Байер Леверкузен спечели с 2:1 срещу Кьолн

Байер Леверкузен спечели с 2:1 гостуването си на Кьолн в Рейнското дерби от деветия кръг на Бундеслигата. Гостите поведоха рано и удържаха преднината си до края на двубоя, игран на „Райненергищадион“.

Алейш Гарсия откри резултата в седмата минута с директно изпълнение на пряк свободен удар. Испанският полузащитник прати топката над стената и тя влезе под напречната греда, оставяйки вратаря на Кьолн без възможност за реакция. Байер се прибра на почивката с аванс от 1:0.

През първата част съставът на Карлес Мартинес контролираше топката в 64,8 процента от времето и отправи седем удара, пет от които бяха точни. Кьолн имаше отделни възможности за изравняване, но не успя да ги превърне в гол.

Преди срещата Мартинес подчерта значението на дербито:

„Разбираме колко важен е този мач. Искаме да дадем на феновете си страхотен ден и да се борим за победа заради тях.“

Байер Леверкузен влезе в двубоя от петото място с 16 точки, а Кьолн беше 15-и с 9 точки. Успехът подобрява позицията на гостите в горната част на таблицата, докато домакините остават в долната половина на класирането.

Източници: t-online.de, fckolnnews.de, bundesliga.com