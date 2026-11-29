Байерн Мюнхен не успя да победи Хамбургер ШФ и завърши 0:0 като гост в 11-ия кръг на Бундеслигата. Шампионът игра цяло второ полувреме с човек по-малко, след като капитанът Джошуа Кимих получи директен червен картон в 44-ата минута. Равенството остави Байерн втори с 23 точки, докато Борусия Дортмунд остана начело с 24 преди неделния си мач с Байер Леверкузен.

Кимих беше изгонен, след като дръпна за косата Александер Рьосинг-Лелесит при спряла игра. След мача капитанът пое отговорност. „В тази ситуация е напълно непростимо. Трябва да се извиня на отбора. Беше много, много глупаво“, каза той пред Sportschau. Това е вторият червен картон в професионалната му кариера.

Байерн владееше топката, но не застраши вратата

Германските анализи поставиха акцент не само върху изгонването, но и върху слабата атака на Байерн. Отборът на Венсан Компани владееше топката в 73 процента от времето, но не отправи нито един точен удар към вратата на Хамбург. Според официалната статистика на Бундеслигата очакваните голове бяха 0,81 за домакините срещу 0,47 за Байерн.

За Байерн това беше третият пореден мач без победа след равенството 1:1 с Кьолн в първенството и загубата с 1:2 от Лил в Шампионската лига. Германската обществена телевизия Sportschau определи ситуацията около шампиона като необичайно трудна. Спортният директор Макс Еберл защити играчите и заяви: „Изключително горд съм с отбора“, като допълни, че около клуба в момента има „много шум“.

Байерн все пак удължи серията си без загуба в Бундеслигата до 26 мача, но резултатът в Хамбург засили критиките към представянето и решенията на Компани. Отборът е допълнително отслабен от контузиите на Хари Кейн, Майкъл Олизе, Джамал Мусиала и други футболисти. На 1 декември Байерн приема Херта в осминафинал за Купата на Германия.

Падерборн и Кьолн с разгромни победи

Най-резултатният мач в събота се изигра в Падерборн, където домакините разбиха Шалке с 8:1. Стефано Марино отбеляза първия хеттрик на Падерборн в Бундеслигата, а Дениз Цайтлер стана най-младият голмайстор на клуба в германския елит на възраст 19 години и 96 дни.

Кьолн победи Елверсберг с 5:0. Мариус Бюлтер реализира първия си хеттрик в Бундеслигата, а двата отбора вече са с равен брой точки. В другите съботни срещи Майнц се наложи с 2:1 над Унион Берлин, а Щутгарт и Айнтрахт Франкфурт завършиха 2:2.

Източници: sportschau.de, eurosport.de, sport.sky.de