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Аморим предупреди Милан: Загубата трябва да се усеща като края на света

Аморим предупреди Милан: Загубата трябва да се усеща като края на света

9 Ноември, 2026 07:16 428 0

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„Росонерите“ победиха Дженоа с 2:1 като гости и се изкачиха до четвъртото място в Серия А, но португалският треньор настоява за още по-голяма концентрация

Аморим предупреди Милан: Загубата трябва да се усеща като края на света - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Милан продължава силното си представяне в Серия А, след като победи Дженоа с 2:1 като гост. Успехът изкачи „росонерите“ до четвъртото място в класирането, на пет точки от лидера Лацио.

Алфаджо Сисе и Кристиан Пулишич отбелязаха попаденията за гостите още през първото полувреме. Дженоа обаче не се предаде и късен гол на Микаел Елертсон направи заключителните минути доста напрегнати.

След двубоя Рубен Аморим похвали футболистите си за отношението и борбеността, но отправи и ясно предупреждение. Според португалеца отбор с амбициите на Милан не може да си позволи отпускане в нито един мач.

„Когато играеш за Милан, нямаш почивен ден. Не можеш да се изключиш в четвъртък и след това да се върнеш към нормалния ритъм в неделя. Това няма как да проработи“, заяви наставникът пред “DAZN”.

Аморим подчерта, че иска от играчите си да изпитват силна нетърпимост към загубата, без това да означава страх от нея.

„Не става въпрос за физическа подготовка, а за психическа нагласа. Искам футболистите ми да усещат загубата така, сякаш е краят на света. Когато играеш за Милан, трябва да се бориш за победа във всеки мач“, категоричен беше треньорът.

Победата над Дженоа е поредното доказателство за не лошия старт на Милан. След 11 кръга тимът има 24 точки – най-доброто му постижение на този етап от сезон 2022/23 насам.


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