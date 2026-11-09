Пламен Андреев пази цял мач при четвърта победа на Дебрецен

Пламен Андреев бе титуляр и изигра целия мач при победата на Дебрецен с 3:1 над Уйпещ в среща от 13-ия кръг на унгарското първенство. Българският вратар направи няколко ключови спасявания, а успехът изкачи домакините на четвърто място в класирането.

Това беше четвърта поредна победа за Дебрецен. Тимът продължава да разчита на Андреев като първи избор под рамката, а преди паузата за националните отбори изостава с две точки от лидера Академия Пушкаш.

В другите срещи от кръга Ференцварош спечели с 2:0 срещу Вашаш и събра 23 точки. Същия актив има и Дьор след равенството 1:1 като гост на Нирегихаза.

След паузата за националните отбори Дебрецен ще продължи борбата си за челните позиции в унгарското първенство.