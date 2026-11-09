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Пламен Андреев пази цял мач при четвърта победа на Дебрецен

Пламен Андреев пази цял мач при четвърта победа на Дебрецен

9 Ноември, 2026 09:25 432 0

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Българският вратар помогна на тима си да спечели с 3:1 срещу Уйпещ и да се изкачи на четвърто място в Унгария

Пламен Андреев пази цял мач при четвърта победа на Дебрецен - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Пламен Андреев бе титуляр и изигра целия мач при победата на Дебрецен с 3:1 над Уйпещ в среща от 13-ия кръг на унгарското първенство. Българският вратар направи няколко ключови спасявания, а успехът изкачи домакините на четвърто място в класирането.

Това беше четвърта поредна победа за Дебрецен. Тимът продължава да разчита на Андреев като първи избор под рамката, а преди паузата за националните отбори изостава с две точки от лидера Академия Пушкаш.

В другите срещи от кръга Ференцварош спечели с 2:0 срещу Вашаш и събра 23 точки. Същия актив има и Дьор след равенството 1:1 като гост на Нирегихаза.

След паузата за националните отбори Дебрецен ще продължи борбата си за челните позиции в унгарското първенство.


Унгария
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