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От Дебрецен съобщиха: Пламен Андреев получи повиквателна за националния отбор

От Дебрецен съобщиха: Пламен Андреев получи повиквателна за националния отбор

1 Ноември, 2026 08:33 460 2

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  • лига на нациите

Вратарят ще бъде част от състава на България за мачовете с Исландия и Естония в Лигата на нациите

От Дебрецен съобщиха: Пламен Андреев получи повиквателна за националния отбор - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вратарят на Дебрецен Пламен Андреев получи повиквателна за мъжкия национален отбор на България. Юношата на Левски ще бъде част от състава за предстоящите мачове с Исландия и Естония от Лигата на нациите.

Повиквателната беше обявена от унгарския клуб. „Нашият вратар Пламен Андреев, който игра за отбора на България до 21 години през миналата международна пауза, сега е повикан в представителния отбор на своята страна за мачовете с Исландия и Естония от Лигата на нациите“, написаха от Дебрецен.

За Андреев това е второ включване в състава на България след юни 2023 г. Тогава той беше на резервната скамейка при мачовете срещу Сърбия и Латвия.

21-годишният вратар продължава развитието си в Дебрецен, след като през последната международна пауза защитаваше вратата на младежкия национален отбор. Сега той отново получава възможност да бъде част от представителния тим, като предстои да стане ясно дали ще запише и официален дебют.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А в РФ още 200 000

    0 0 Отговор
    млади момчета получиха повиквателни също.

    08:35 01.11.2026

  • 2 С тази слаба защита по добре да

    1 0 Отговор
    Стои в Дебрецен

    09:06 01.11.2026

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