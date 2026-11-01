От Дебрецен съобщиха: Пламен Андреев получи повиквателна за националния отбор

Вратарят на Дебрецен Пламен Андреев получи повиквателна за мъжкия национален отбор на България. Юношата на Левски ще бъде част от състава за предстоящите мачове с Исландия и Естония от Лигата на нациите.

Повиквателната беше обявена от унгарския клуб. „Нашият вратар Пламен Андреев, който игра за отбора на България до 21 години през миналата международна пауза, сега е повикан в представителния отбор на своята страна за мачовете с Исландия и Естония от Лигата на нациите“, написаха от Дебрецен.

За Андреев това е второ включване в състава на България след юни 2023 г. Тогава той беше на резервната скамейка при мачовете срещу Сърбия и Латвия.

21-годишният вратар продължава развитието си в Дебрецен, след като през последната международна пауза защитаваше вратата на младежкия национален отбор. Сега той отново получава възможност да бъде част от представителния тим, като предстои да стане ясно дали ще запише и официален дебют.