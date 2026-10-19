Пламен Андреев блесна при победа на Дебрецен

Пламен Андреев беше един от основните герои за Дебрецен при домакинската победа с 3:0 над Залаегерсег в 10-ия кръг на унгарското първенство. Българският вратар започна като титуляр, изигра целия мач и запази мрежата си без гол.

Андреев направи пет спасявания, с които помогна на домакините да стигнат до убедителния успех. Дебрецен поведе в 43-ата минута чрез Акош Сендрей, а Сохан Балдони удвои преднината в 62-ата минута. Нападателят оформи крайния резултат с втория си гол в добавеното време.

След победата Дебрецен има 13 точки и заема седмо място в класирането. Залаегерсег е на 11-а позиция с 9 точки, съобщиха Гонг и Спортал.

Кръстев пропусна дербито на Цволе

Филип Кръстев не взе участие при домакинския успех на Цволе с 4:1 срещу Го Ахед Игълс в нидерландската Ередивизи. Българският национал продължава да се възстановява от контузия в ахилеса и отново не беше в състава за мача, съобщи Фокус.

Победата изкачи Цволе до 15-о място с 7 точки, докато Го Ахед Игълс остана десети с 11 точки. За Кръстев това е пореден пропуснат двубой заради травмата.

Йорданов остана на пейката

Тонислав Йорданов не влезе в игра за Кишварда при равенството 1:1 с Ференцварош в Унгария. Домакините пропуснаха дузпа в началото, но поведоха в 32-рата минута чрез Богдан Мелник. Ференцварош изравни в 75-ата минута с попадение на Калъм О'Дауда, а двата отбора поделиха точките.

За Андреев това беше пореден силен мач след намесите му при равенството с Ференцварош седмица по-рано. „Мисля, че направих най-добрата крачка към Дебрецен с това решение“, каза вратарят пред „Блиц“ след преминаването си в унгарския клуб.

Източници: gong.bg, focus-news.net, eurocom.bg