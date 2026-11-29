Ференцварош ще опита да се доближи до лидерите в унгарското първенство, когато приеме Залаегерсег в 15-ия кръг. Двубоят на „Групама Арена“ е в неделя от 14:15 часа.

Преди срещата столичният тим е четвърти с 23 точки от 13 мача. Лидер е ЕТО Дьор с 27 точки от 15 двубоя, следван от Дебрецен с 26 точки, също от 15 срещи. Трети е Пушкаш Академия с 24 точки от 14 мача. Така Ференцварош има два мача по-малко от първите два отбора и един мач в запас спрямо Пушкаш Академия.

Загубата от ЕТО остави тима на четвърто място

Ференцварош влиза в мача след поражение с 1:3 от ЕТО Дьор на 21 ноември. Преди това тимът записа домакински победи срещу МТК Будапеща с 5:0 и Пакш с 2:0, спечели с 2:0 гостуването си на Вашаш и завърши 1:1 срещу Кишварда.

Общият баланс на Ференцварош в първенството е шест победи, пет равенства и две загуби, при голова разлика 23:13. Най-резултатният футболист на отбора е Юсуф Бамиделе с пет попадения. Кристофер Захариасен има четири гола, а Мариус Корбу е с три.

При успех срещу Залаегерсег Ференцварош ще събере 26 точки и ще се доближи на една от ЕТО Дьор. Следващата възможност за наваксване ще дойде още на 3 декември, когато ще бъде изигран отложеният мач срещу Кишпещ-Хонвед.

Залаегерсег търси точки в Будапеща

Гостите заемат десетото място с 14 точки от 14 срещи. Те имат четири победи, две равенства и осем загуби. В последните си пет шампионатни мача Залаегерсег записа две победи, две равенства и една загуба.

Първият мач между двата отбора през сезона завърши с победа на Ференцварош с 1:0 в Залаегерсег. Залозите за домакините обаче са свързани и с домакинската им форма в последния кръг, когато ЕТО спечели на „Групама Арена“ с 3:1.

„Целта ни е ясна: искаме да победим“, заяви треньорът на Залаегерсег Филипе Челиккая преди двубоя. Той подчерта, че тимът му ще има нужда от максимална концентрация, дисциплинирана игра и ефективност при положенията.

Залаегерсег има и допълнителен мотив от предишните срещи в Будапеща. През октомври 2025 година тимът спечели с 2:1 на терена на Ференцварош, а победният гол беше отбелязан от Хосе Калдерон.

Източници: rangado.hu, nemzetisport.hu, m4sport.hu