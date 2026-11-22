Дебрецен с Пламен Андреев като титулярен вратар победи Нирегихаза с 6:2 като гост в мач от 14-ия кръг на унгарското първенство. Срещата предложи осем гола, а успехът изкачи тима на второ място във временното класиране.

Андреев имаше стабилни изяви и допусна два гола. Първият падна след автогол на Максимилиан Хофман в началото на второто полувреме, а вторият бе отбелязан от камерунския нападател Жан Батум в края на двубоя.

Шендрей с хеттрик за Дебрецен

Гостите решиха мача с ефективна атака. Акос Шендрей отбеляза три попадения, а Доминик Кочиш добави два гола. Шестият гол за Дебрецен беше дело на французина Соан Балдони в добавеното време.

Нирегихаза не успя да се върне в мача, въпреки че намали разликата до 1:2 след почивката. Дебрецен отговори с нови попадения и стигна до убедителен успех.

Дебрецен е на точка от върха

Победата е пета поредна за отбора на Андреев в първенството. Дебрецен има 25 точки след 14 мача и изостава с една точка от лидера Дьор.

Нирегихаза остава на последното място в класирането. За Дебрецен успехът е важен и заради разликата в головете, след като тимът вече има 30 отбелязани попадения в шампионата.

Източници: bta.bg, m4sport.hu