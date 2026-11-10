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Футболист на ЦСКА II припадна на трибуните по време на мача с Рилски спортист

Футболист на ЦСКА II припадна на трибуните по време на мача с Рилски спортист

10 Ноември, 2026 16:17 455 1

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  • андрей йорданов

Константин Йорданов не бе включен в групата за двубоя

Футболист на ЦСКА II припадна на трибуните по време на мача с Рилски спортист - 1
Снимка: facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Неприятен инцидент помрачи двубоя между ЦСКА II и Рилски спортист от 14-ия кръг на Втора лига. По време на почивката на срещата, играна на стадиона в Драгалевци, зрителите станаха свидетели на припадък на млад мъж, за когото впоследствие се оказа, че е нападателят на дублиращия състав на „червените“ Константин Йорданов. Футболистът не бе включен в групата за двубоя.

Медицинският екип на ЦСКА реагира незабавно и оказа помощ на играча, който бързо дошъл в съзнание. По първоначална информация Йорданов не бил приел храна, което породило съмнения, че причината за неразположението му е спад в кръвната захар.

Въпреки бързото му стабилизиране, като предпазна мярка линейката на стадиона го транспортирала до болница за допълнителни медицински изследвания. С него в автомобила на Спешна помощ се качил и футболистът на първия отбор на ЦСКА Андрей Йорданов, който е негов първи братовчед и присъствал на срещата като зрител.

Според информация на Gong.bg състоянието на Константин Йорданов вече е добро, а нападателят се възстановява в домашни условия.

От началото на сезона младият футболист има 13 участия и пет попадения за втория състав на ЦСКА. Той се присъедини към клуба през зимата на 2026 година, след като преди това носеше екипа на Беласица. През есенния полусезон на миналата година Йорданов записа 16 мача във второто ниво на българския футбол.

Нападателят е син на бившия футболист на ЦСКА Евгени Йорданов, който в момента заема поста председател на Областния съвет на футболната централа в Кюстендил.


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  • 1 Сеирджия

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    Ловчанлии малко прекаляват с "витаминните хапчета" и затова после стават такива неща. Като занижиха контрола напоследък.

    16:30 10.11.2026

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