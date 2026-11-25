Фратрия победи Янтра (Габрово) с 2:0 в последния мач от 17-ия кръг на Втора лига и се изкачи на третото място в класирането. Варненският тим събра 34 точки и вече е само на една от лидерите ЦСКА II и Вихрен (Сандански), които имат по 35. Янтра остава пета с 27 точки.

Двубоят се игра на стадион „Спартак“ във Варна, а домакините решиха изхода му още през първото полувреме. Кристиян Пешов откри резултата в 29-ата минута след асистенция на Ибрям Ибрям. В края на първата част Мирослав Маринов проби по десния фланг и намери Георги Трифонов, който оформи крайното 2:0 в 45-ата минута. През второто полувреме двата отбора имаха положения, но нов гол не падна.

„Мисля, че и двата отбора предложиха битка, а за нас е много важно да се борим. Дадохме още малко в сравнение с предишната среща и се движехме добре по терена“, заяви старши треньорът на Фратрия Ренарс Роде пред „Фокус“.

Наставникът посочи, че отборът е искал да продължи представянето си от мача с Добруджа. По думите му Янтра също е търсила победата, но Фратрия е имала и необходимата доза късмет.

„Видяхме къде сме допуснали грешки и какво можем да подобрим. Трябва да сме напълно концентрирани, защото всички знаем каква е целта ни и не бива да я изпускаме“, каза Роде.

Треньорът добави, че през второто полувреме футболистите му са запазили концентрация и са изпълнили задачата си. Успехът остави Фратрия в близост до върха преди следващите срещи от първенството.

На въпрос за поредното отсъствие на нападателя Денислав Ангелов от групата Роде отговори, че причината е конкуренцията в състава.

„Той се бори за мястото си. В момента има други играчи, които показват на терена, че са по-добри. Това е единствената причина“, заяви старши треньорът на Фратрия.