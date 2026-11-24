Фратрия победи Янтра (Габрово) с 2:0 в двубой от 17-ия кръг на Втора лига и се изкачи на третото място в класирането. Варненци вече са само на точка от лидерите ЦСКА II и Вихрен, като изпревариха Черноморец, докато Янтра заема пета позиция.

Домакините решиха мача още през първото полувреме. Кристиян Пешов откри резултата в 29-ата минута, когато засече с глава подаване на Ибрям Ибрям. В самия край на частта Георги Трифонов удвои преднината след асистенция на Мирослав Маринов.

Фратрия можеше да спечели и по-убедително. Още през първото полувреме центриране на Мирослав Маринов срещна страничната греда, а след почивката Викторио Вълков и Тимур Кораблин също удариха рамката на вратата.

Янтра стигна до най-добрата си възможност в 56-ата минута. Айвън Ангелов центрира отляво, а Милчо Ангелов стреля от движение, но Станислав Танев се намеси решаващо. В другия край на терена Христо Лалев спаси удари на Билал Кандуси, Георги Атанасов и Владислав Вакула. В 61-ата минута Викторио Вълков засече с глава след корнер, но топката се отби в горната греда. Четвърт час преди края Тимур Кораблин също нацели страничния стълб директно от ъглов удар.