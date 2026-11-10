Заради Русия: Латвия, Литва и Естония бойкотират хандбален турнир у нас

Латвия, Литва и Естония се отказват от участие в женския хандбален турнир IHF Nations Trophy в Кранево заради включването на Русия и Беларус. Надпреварата ще се проведе от 25 до 29 ноември, а след отпадането на трите прибалтийски отбора в нея ще участват шест национални състава.
В група А са Русия, Белгия и Косово, а в група Б – България, Армения и Беларус. Европейският етап е част от регионалния формат на турнира, организиран от Международната федерация по хандбал. Победителят получава право на участие в IHF Inter-Continental Trophy.
Трите балтийски федерации са се отказали още при формирането на състава на участниците, след като са разбрали, че Русия и Беларус са допуснати до състезанието. Причината е позицията им срещу връщането на руския отбор в международния хандбал след повече от четири години отсъствие заради ограниченията, въведени след началото на войната в Украйна.
Освен федерациите на Латвия, Литва и Естония срещу допускането на Русия са се обявили и тези на Норвегия, Дания, Швеция и Финландия. Въпреки това именно трите прибалтийски страни са отказали поканата за турнира в България.„Вече ни бойкотират. Прибалтийските държави отказаха да дойдат на Купата на нациите“, заявява селекционерът на руския национален отбор Людмила Бодниева.
Русия се завръща в официално международно състезание след дълго прекъсване, но започва от по-ниските нива на системата заради загубения рейтинг и отсъствието от квалификационни турнири. Женският руски отбор има три олимпийски титли.
Отказът на Латвия, Литва и Естония не отменя турнира. В Кранево ще се играят срещи между шестте останали национални състава, като България ще бъде в група с Армения и Беларус, а Русия ще срещне Белгия и Косово.
За България състезанието ще бъде домакинският европейски етап на IHF Nations Trophy. Турнирът е част от регионална схема, в която победителите от отделните етапи продължават към междуконтиненталната надпревара.
Източници: corner.dir.bg, bgnes.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #16
17:18 10.11.2026
2 Капейчо
Коментиран от #3, #5, #6, #10
17:20 10.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 9689
Коментиран от #9
17:24 10.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 честен ционист
До коментар #2 от "Капейчо":Който преминава в опашка, която се върти, накъдето й подсвирнат.
17:25 10.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Само че
17:26 10.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сандо
До коментар #2 от "Капейчо":Гръбнак може и да имат,ама даже и гръбначен мозък им липсва.
Коментиран от #14
17:26 10.11.2026
11 Танас
17:27 10.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ?????
Без тези велики хандбални нации турнирът нищо не струва.
17:28 10.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ГОЛЯМ ПРАС
17:31 10.11.2026
16 Имат право
До коментар #1 от "честен ционист":а ние, пак заради Русия, ще бойкотираме плащането на нови заеми за война
17:33 10.11.2026
17 Берлин
До коментар #12 от "Просто човек":На цю ги, пинчери и Т И.
17:33 10.11.2026
18 Ще се проведе
17:34 10.11.2026
19 Къв хандбален турнир бре
17:36 10.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Просто човек
17:47 10.11.2026
22 Просто човек
17:49 10.11.2026
23 Той
18:01 10.11.2026