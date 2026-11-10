Заради Русия: Латвия, Литва и Естония бойкотират хандбален турнир у нас

Латвия, Литва и Естония се отказват от участие в женския хандбален турнир IHF Nations Trophy в Кранево заради включването на Русия и Беларус. Надпреварата ще се проведе от 25 до 29 ноември, а след отпадането на трите прибалтийски отбора в нея ще участват шест национални състава.

В група А са Русия, Белгия и Косово, а в група Б – България, Армения и Беларус. Европейският етап е част от регионалния формат на турнира, организиран от Международната федерация по хандбал. Победителят получава право на участие в IHF Inter-Continental Trophy.

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Трите балтийски федерации са се отказали още при формирането на състава на участниците, след като са разбрали, че Русия и Беларус са допуснати до състезанието. Причината е позицията им срещу връщането на руския отбор в международния хандбал след повече от четири години отсъствие заради ограниченията, въведени след началото на войната в Украйна.

Освен федерациите на Латвия, Литва и Естония срещу допускането на Русия са се обявили и тези на Норвегия, Дания, Швеция и Финландия. Въпреки това именно трите прибалтийски страни са отказали поканата за турнира в България.

„Вече ни бойкотират. Прибалтийските държави отказаха да дойдат на Купата на нациите“, заявява селекционерът на руския национален отбор Людмила Бодниева.

Русия се завръща в официално международно състезание след дълго прекъсване, но започва от по-ниските нива на системата заради загубения рейтинг и отсъствието от квалификационни турнири. Женският руски отбор има три олимпийски титли.

Отказът на Латвия, Литва и Естония не отменя турнира. В Кранево ще се играят срещи между шестте останали национални състава, като България ще бъде в група с Армения и Беларус, а Русия ще срещне Белгия и Косово.

За България състезанието ще бъде домакинският европейски етап на IHF Nations Trophy. Турнирът е част от регионална схема, в която победителите от отделните етапи продължават към междуконтиненталната надпревара.

Източници: corner.dir.bg, bgnes.bg