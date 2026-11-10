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Заради Русия: Латвия, Литва и Естония бойкотират хандбален турнир у нас
  Тема: Украйна

Заради Русия: Латвия, Литва и Естония бойкотират хандбален турнир у нас

10 Ноември, 2026 17:16 674 23

  • хандбал-
  • русия-
  • латвия-
  • литва-
  • естония

Трите прибалтийски отбора се отказват от турнира в Кранево

Заради Русия: Латвия, Литва и Естония бойкотират хандбален турнир у нас - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Латвия, Литва и Естония се отказват от участие в женския хандбален турнир IHF Nations Trophy в Кранево заради включването на Русия и Беларус. Надпреварата ще се проведе от 25 до 29 ноември, а след отпадането на трите прибалтийски отбора в нея ще участват шест национални състава.

В група А са Русия, Белгия и Косово, а в група Б – България, Армения и Беларус. Европейският етап е част от регионалния формат на турнира, организиран от Международната федерация по хандбал. Победителят получава право на участие в IHF Inter-Continental Trophy.

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Трите балтийски федерации са се отказали още при формирането на състава на участниците, след като са разбрали, че Русия и Беларус са допуснати до състезанието. Причината е позицията им срещу връщането на руския отбор в международния хандбал след повече от четири години отсъствие заради ограниченията, въведени след началото на войната в Украйна.

Освен федерациите на Латвия, Литва и Естония срещу допускането на Русия са се обявили и тези на Норвегия, Дания, Швеция и Финландия. Въпреки това именно трите прибалтийски страни са отказали поканата за турнира в България.

„Вече ни бойкотират. Прибалтийските държави отказаха да дойдат на Купата на нациите“, заявява селекционерът на руския национален отбор Людмила Бодниева.

Русия се завръща в официално международно състезание след дълго прекъсване, но започва от по-ниските нива на системата заради загубения рейтинг и отсъствието от квалификационни турнири. Женският руски отбор има три олимпийски титли.

Отказът на Латвия, Литва и Естония не отменя турнира. В Кранево ще се играят срещи между шестте останали национални състава, като България ще бъде в група с Армения и Беларус, а Русия ще срещне Белгия и Косово.

За България състезанието ще бъде домакинският европейски етап на IHF Nations Trophy. Турнирът е част от регионална схема, в която победителите от отделните етапи продължават към междуконтиненталната надпревара.

Източници: corner.dir.bg, bgnes.bg


Добрич / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    17 5 Отговор
    Гледайте само, колко от ЕС пуделите ще се откажат, като поканим Русия на Евровидението.

    Коментиран от #16

    17:18 10.11.2026

  • 2 Капейчо

    8 20 Отговор
    Хората имат гръбнак.

    Коментиран от #3, #5, #6, #10

    17:20 10.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 9689

    13 4 Отговор
    Защо заради Русия?Това е заради тъпоумие на управляващите.

    Коментиран от #9

    17:24 10.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 честен ционист

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Капейчо":

    Който преминава в опашка, която се върти, накъдето й подсвирнат.

    17:25 10.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Само че

    7 4 Отговор
    Белгия е съгласна с участието на Русия.

    17:26 10.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сандо

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Капейчо":

    Гръбнак може и да имат,ама даже и гръбначен мозък им липсва.

    Коментиран от #14

    17:26 10.11.2026

  • 11 Танас

    8 2 Отговор
    "Кат не искат, прав им път! Хе полето, хе лесът!"

    17:27 10.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ?????

    6 2 Отговор
    Мда.
    Без тези велики хандбални нации турнирът нищо не струва.

    17:28 10.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ГОЛЯМ ПРАС

    6 2 Отговор
    Ще си го преместим във другия крачол , че тия пудели на запада нямало да ги има !!!!

    17:31 10.11.2026

  • 16 Имат право

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    а ние, пак заради Русия, ще бойкотираме плащането на нови заеми за война

    17:33 10.11.2026

  • 17 Берлин

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Просто човек":

    На цю ги, пинчери и Т И.

    17:33 10.11.2026

  • 18 Ще се проведе

    5 2 Отговор
    С Русия и Беларус а Латвия, Литва и Естония да дуят супата

    17:34 10.11.2026

  • 19 Къв хандбален турнир бре

    4 2 Отговор
    Латвия, Литва и Естония да се окопават и бункери да строят ... няма време

    17:36 10.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Просто човек

    0 1 Отговор
    Колкото и да ми триеш коментарите, това е истината…

    17:47 10.11.2026

  • 22 Просто човек

    0 1 Отговор
    А този сайт отдавна в доказал, че е приZраZтен…

    17:49 10.11.2026

  • 23 Той

    0 0 Отговор
    Чудесно, хич и не ни трябват психично болни.

    18:01 10.11.2026

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