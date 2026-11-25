Националният отбор на България по хандбал стартира с успех участието си в турнира Women’s IHF Nations Trophy Europe. В среща от група „B“ българките се наложиха над състава на Армения и записаха положително начало на надпреварата.

Габриела Георгиева беше най-резултатната състезателка в българския тим с впечатляващите 12 попадения. Мелина Спасова добави девет гола, а Лидия Ковачева и Стефани Петрова се отчетоха със седем точни изпълнения всяка.

Следващият ден ще бъде почивен за българския състав, който ще има възможност да възстанови силите си преди втория си двубой. В петък националките ще се изправят срещу Беларус.