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Марек се раздели с треньора Анжело Кючуков

Марек се раздели с треньора Анжело Кючуков

10 Ноември, 2026 20:04 487 0

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Клубната легенда ще остане в Дупница и ще се върне в детско-юношеската школа - новият старши треньор ще бъде обявен скоро

Марек се раздели с треньора Анжело Кючуков - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Марек се раздели със старши треньора Анжело Кючуков. Клубната легенда ще остане в отбора от Дупница, но ще се върне към работата си в Детско-юношеската школа. Името на новия наставник ще бъде обявено в най-скоро време.

Първата тренировка след решението е водена от помощник-треньора Светослав Георгиев. Той беше част и от щаба на Кючуков, когато бившият полузащитник пое представителния тим.

„Анжело Кючуков вече не е старши треньор на Марек“, обявиха от клуба. Ръководството и председателят на Управителния съвет Ивайло Паргов благодариха на специалиста за работата му, като посочиха неговата всеотдайност и професионализъм.

Кючуков застана начело на Марек през пролетния дял на миналия сезон във Втора лига. Според клубното ръководство той е поел отбора в труден момент и е успял да го стабилизира.

Бившият халф има над 300 мача за Марек и е сред емблематичните фигури в историята на дупнишкия футбол. След оттеглянето си от треньорския пост той ще продължи да предава опита си на младите футболисти в школата.

Кючуков пое отбора през март 2026 г. след оставката на Танчо Калпаков. При назначаването му клубът постави задача пред него да стабилизира състава и да внесе необходимата мобилизация до края на сезона във Втора лига. Светослав Георгиев остана в щаба му като помощник-треньор.

От Марек определиха Кючуков като „емблематичен човек, футболист и треньор“ и потвърдиха, че раздялата с него е само с треньорския пост. До назначаването на нов старши треньор тренировъчният процес ще бъде ръководен от досегашния помощник Светослав Георгиев.


Кюстендил / България
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