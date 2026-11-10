Новини
Спорт »
Бг футбол »
Украинец от Лудогорец получи полски паспорт

Украинец от Лудогорец получи полски паспорт

10 Ноември, 2026 20:20 494 0

  • иван желизко-
  • лудогорец-
  • полско гражданство-
  • полша-
  • национален отбор

Халфът има полски корени, но участието му в националния отбор не е автоматично

Украинец от Лудогорец получи полски паспорт - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Халфът на Лудогорец Иван Желизко вече притежава полско гражданство. Украинският футболист е получил полски паспорт на церемония, на която е присъствало цялото му семейство. Желизко има полски корени, тъй като баба му и дядо му са родом от страната.

Новият документ поставя въпроса дали полузащитникът може да стане част от националния отбор на Полша. Желизко вече е играл за младежките национални тимове на Украйна, а според публикацията на „Телеграф“ Полската футболна федерация разглежда възможността той да бъде привлечен в представителния състав.

Получаването на полско гражданство само по себе си не означава, че Желизко автоматично може да играе за Полша. Правилата на ФИФА за смяна на национален отбор зависят от това в какви мачове е участвал футболистът, кога е получил новото гражданство и дали е играл официални срещи за съответната федерация на ниво мъже.

Затова окончателното решение ще зависи от конкретния статут на Желизко и от процедурата пред футболните органи. На този етап потвърдено е гражданството му, но не и евентуалното му повикване за Полша.

Желизко е добре познат на феновете на Лехия Гданск, откъдето Лудогорец го привлече. Полският период е дал на халфа връзката със страната, от която произхождат неговите баба и дядо, а сега полският паспорт може да има значение и за клубния му статут.

Като гражданин на държава от Европейския съюз Желизко вече не заема квота за играч извън ЕС в състава на Лудогорец. Това е практическа полза за разградския клуб, независимо дали халфът ще получи възможност да играе за Полша.

Ако бъде допуснат до полския национален отбор, Желизко би могъл да се състезава редом до Роберт Левандовски и Пьотър Жиелински. Преди него за Полша от Лудогорец са играли Яцек Гуралски, Якуб Швиерчок и Якуб Пьотровски.


Полша
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове