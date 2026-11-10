Украинец от Лудогорец получи полски паспорт

Халфът на Лудогорец Иван Желизко вече притежава полско гражданство. Украинският футболист е получил полски паспорт на церемония, на която е присъствало цялото му семейство. Желизко има полски корени, тъй като баба му и дядо му са родом от страната.

Новият документ поставя въпроса дали полузащитникът може да стане част от националния отбор на Полша. Желизко вече е играл за младежките национални тимове на Украйна, а според публикацията на „Телеграф“ Полската футболна федерация разглежда възможността той да бъде привлечен в представителния състав.

Получаването на полско гражданство само по себе си не означава, че Желизко автоматично може да играе за Полша. Правилата на ФИФА за смяна на национален отбор зависят от това в какви мачове е участвал футболистът, кога е получил новото гражданство и дали е играл официални срещи за съответната федерация на ниво мъже.

Затова окончателното решение ще зависи от конкретния статут на Желизко и от процедурата пред футболните органи. На този етап потвърдено е гражданството му, но не и евентуалното му повикване за Полша.

Желизко е добре познат на феновете на Лехия Гданск, откъдето Лудогорец го привлече. Полският период е дал на халфа връзката със страната, от която произхождат неговите баба и дядо, а сега полският паспорт може да има значение и за клубния му статут.

Като гражданин на държава от Европейския съюз Желизко вече не заема квота за играч извън ЕС в състава на Лудогорец. Това е практическа полза за разградския клуб, независимо дали халфът ще получи възможност да играе за Полша.

Ако бъде допуснат до полския национален отбор, Желизко би могъл да се състезава редом до Роберт Левандовски и Пьотър Жиелински. Преди него за Полша от Лудогорец са играли Яцек Гуралски, Якуб Швиерчок и Якуб Пьотровски.