Локомотив (Пловдив) победи Спартак (Варна) с 1:0 в мач от 16-ия кръг на efbet Лига. Единственото попадение на стадион „Христо Бонев“ отбеляза Парвиз Умарбаев в 53-ата минута от дузпа, отсъдена след преглед с ВАР.

Първото полувреме завърши без голове. При непрестанен дъжд двата отбора трудно стигаха до чисти положения. В 9-ата минута Жулиен Лами беше изведен зад защитата на Спартак, но вратарят Педро Рибейро излезе навреме и предотврати опасността. В 13-ата минута Боян Милосавлевич се намеси след удар с глава на Чидера Окох, а нападателят на варненци стреля неточно и в 24-ата минута.

Решаващият момент дойде малко след началото на втората част. След намеса на ВАР главният съдия Любослав Любомиров посочи бялата точка, а Умарбаев изпълни точно наказателния удар за 1:0. В 78-ата минута Спартак остана с десет души, след като Деян Лозев получи втори жълт картон.

След успеха Локомотив се изкачи временно на девето място с 16 точки, докато Спартак остана седми със 17. Пловдивчани взеха реванш за загубата с 0:1 във Варна в третия кръг, когато Давид Валверде отбеляза още в 8-ата минута.

„Не мога да кажа, че бяхме по-слабият отбор“, заяви треньорът на Спартак Даниел Моралес след края на срещата.

Следващият мач на Локомотив (Пловдив) е на 6 декември от 15:15 часа, когато тимът ще приеме Левски в двубой от 17-ия кръг на efbet Лига.

Източници: novsport.com, gong.bg, sportal.bg