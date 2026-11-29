Мачът между Ботев Враца и Лудогорец няма да се играе и при втория си насрочен опит. Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига отложиха двубоя, който трябваше да започне на 29 ноември от 15:15 часа на стадион „Христо Ботев“ във Враца.

Срещата първоначално беше насрочена за 28 ноември, но главният съдия я премести с 24 часа заради обилния снеговалеж и невъзможността теренът да бъде приведен в подходящо за игра състояние. Продължаващото влошаване на времето доведе до ново отлагане.

Снегът отложи още три мача

Решението засяга общо четири двубоя от професионалните футболни първенства. Освен Ботев Враца – Лудогорец няма да се проведат и срещите от Втора лига Етър ВТ – ОФК Несебър, Спартак Плевен – Янтра и Лудогорец II – Рилски спортист-2011.

Етър ВТ трябваше да приеме Несебър на стадион „Ивайло“ във Велико Търново, Спартак Плевен и Янтра бяха насрочени за Градския стадион в Ловеч, а Лудогорец II и Рилски спортист-2011 трябваше да играят на стадион „Гнездо на орли“ в Разград. И трите мача бяха планирани за 14:30 часа.

Новите дати ще бъдат определени допълнително

БФС и Българската професионална футболна лига са взели решението заради тежката метеорологична обстановка в Северна България, обилните снеговалежи, натрупаната снежна покривка и обявения червен код за опасно време в част от засегнатите области.

В оценката са включени състоянието на терените и затрудненото придвижване в районите, където трябваше да се проведат срещите. „Водещ при вземането на решението е приоритетът за гарантиране на здравето и безопасността“, заявиха от БФС.

Новите дати и началните часове на четирите мача ще бъдат определени и обявени допълнително. Така Ботев Враца и Лудогорец ще трябва да изчакат отделно решение за провеждането на двубоя, след като първият опит беше отменен от съдийския екип, а вторият беше осуетен от метеорологичните условия.

Източници: telegraph.bg, sportal.bg, topsport.bg