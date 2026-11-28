Ботев Враца приема Лудогорец в мач от 16-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион „Христо Ботев“ започва в 15:15 часа и ще бъде излъчена по Диема спорт. При успех във Враца Лудогорец може да оглави класирането, прескачайки ЦСКА и Левски.

Разградчани влизат в двубоя след минимална победа с 1:0 над Дунав. Единственото попадение отбеляза Амир Хаджиахметович, а успехът беше четвърти за Лудогорец в последните му пет шампионатни срещи. Тимът е загубил само веднъж в първите си 14 мача от сезона.

Ботев търси точки у дома

Ботев Враца завърши 1:1 с ЦСКА 1948 в предишния кръг. Елиаш Франко даде преднина на гостите, а Милен Стоев изравни. Врачани обаче продължават да търсят победа в първенството, след като преди това загубиха от Локомотив Пловдив с 1:2.

Старши треньорът Тодор Симов посочи основния проблем пред отбора след поражението от пловдивчани:

„Създаваме положения, но трудно отбелязваме.“

Цитатът обобщава трудностите на домакините в атака, които ще трябва да намерят решение срещу един от претендентите за челните места.

Промени в състава и билети

Ботев Враца няма да може да разчита на Преслав Боруков. В състава обаче се завръща Иван Горанов, който изтърпя наказанието си.

Първият мач между двата отбора през сезона завърши с победа на Лудогорец с 2:1 в Разград. Ботев ще търси различен развой в домакинството си, докато за гостите трите точки са важни в битката за върха.

Билетите за срещата са на цена от 10 евро за сектор А, 8 евро за сектори Б, В и гостуващия сектор, а пенсионерският билет струва 6 евро. Пропуските се продават онлайн и на касите на стадиона.

Източници: sportal.bg, konkurent.bg