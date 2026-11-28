Черно море победи Ботев (Пловдив) с 4:2 в мач от XVI кръг на efbet Лига, игран при силен дъжд, суграшица и леден вятър на стадион „Тича“. Домакините поведоха още в 19-ата секунда, когато Ертан Томбак направи добавка след удар на Селсо Сидни.

Селсо Сидни удвои аванса на варненци в 12-ата минута с удар отляво, а в 41-ата минута португалският нападател вкара втория си гол в мача с изпълнение от пряк свободен удар. Георги Лазаров покачи на 4:0 в 47-ата минута след подаване на Берк Бейхан.

Ботев стигна до два гола от дузпи. Асен Чандъров намали в 58-ата минута, след като наказателният удар беше отсъден с помощта на системата за видеопомощ на съдиите, а в 72-ата минута той отново беше точен от бялата точка. Повече попадения не паднаха.

Сидни: Не можеше да се играе футбол

След края на срещата Селсо Сидни определи условията като изключително тежки и подчерта, че Черно море е трябвало да се адаптира към наводнения терен.

„Теренът беше много тежък. Времето е лудост. Вали, теренът е ужасен. Не можеше да се играе футбол, но се борихме“, заяви нападателят.

Сидни каза, че личната му цел е да отбележи 10 гола през сезона, но постави представянето на отбора пред индивидуалните си показатели. След двата гола срещу Ботев той вече има важен принос за победата на Черно море, който събра 17 точки и се изкачи временно на седмо място в класирането.

Илиев отговори на Балтанов

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев реагира на думите на временния наставник на Ботев Лъчезар Балтанов, който определи двубоя като „пародия“. Илиев заяви, че преди началото на срещата двата щаба са обсъдили условията и че Балтанов е имал възможност да възрази срещу провеждането на мача.

„Оставихме Балтанов да реши дали да се играе. Той можеше да каже „не“ и щяхме да се съобразим“, каза Илиев.

Треньорът на Черно море добави, че домакините са успели да отбележат четири гола, а след почивката са затегнали играта в защита. За варненци това беше важна победа след серията от резултати, която според Илиев показва, че отборът постепенно се съвзема след неубедителното начало на сезона.

Следва гостуване на Лудогорец

Следващият мач на Черно море е срещу Лудогорец в Разград на 7 декември от 18:00 часа. Селсо Сидни определи двубоя като много труден, но заяви, че варненският тим ще пътува с намерение да спечели.

„Черно море винаги иска да спечели. Ще опитаме да дадем най-доброто от себе си“, каза нападателят.

Източници: sportal.bg