Никола Цолов ще направи втори тест във Формула 1

Никола Цолов ще направи втори тест с болид от Формула 1 на пистата „Хунгароринг“ в Унгария. Българският пилот се очаква да кара на 11 и 12 ноември Racing Bulls VCARB 02 – автомобила, използван от тима през сезон 2025.

Информацията е на RacingNews365, който се позовава на свои източници в лагера на Red Bull. Към момента Racing Bulls не е публикувал официално съобщение за предстоящите изпитания.

Цолов вече познава VCARB 02 от първия си тест с болид от Формула 1. Той се проведе на „Имола“ на 27 август, когато българинът направи 143 обиколки и измина около 702 километра. Изпитанието беше по програмата за тестване на предишни автомобили, известна като TPC.

Новото каране на „Хунгароринг“ ще даде на Цолов още време зад волана на същия модел и възможност да натрупа допълнителен опит с настройките, работата на гумите и подготовката на автомобила. Пистата е позната на българина от участията му във Формула 2, но този път той ще работи с екипа на Racing Bulls в различен тип изпитание.

На 30 октомври Цолов направи и своя дебют в официална сесия от състезателен уикенд във Формула 1. Той замени Лиам Лоусън в първата свободна тренировка преди Гран при на Мексико и завърши 12-и. Разликата до Арвид Линдблад, който караше другия автомобил на Racing Bulls, беше само 0,126 секунди. Цолов записа 29 обиколки с актуалния VCARB 03.

Представянето му постави още по-силно въпроса за пилотския състав на Racing Bulls през 2027 г. В момента за двете места се разглеждат Лоусън, Линдблад и Цолов, като отборът все още не е обявил официално нито един от двамата си титулярни пилоти за следващия сезон.

„Никола, разбира се, е сред нашите мисли. Той прави невероятен сезон и има всичко необходимо в своя полза. В същото време разполагам с двама фантастични пилоти в лицето на Лиам и Арвид. Това е приятен проблем“, заяви ръководителят на Racing Bulls Алан Пърмейн.

Лоран Мекис, който ръководи старшия отбор Red Bull, няма да вземе самостоятелно решението за състава на Racing Bulls. Финалният избор е свързан с оценката на ръководството на втория тим и с представянето на тримата кандидати в края на сезона.

За Цолов следващото изпитание ще бъде вторият му тест с Формула 1, а след това и финалната част от сезона във Формула 2. Резултатите му на „Хунгароринг“ могат да добавят нова информация към избора, но сами по себе си няма да представляват потвърждение, че българинът ще получи титулярно място през 2027 г.