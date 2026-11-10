Александър и Симеон Николови водят Лубе без загуба в Италия

Александър и Симеон Николови продължават силното си представяне в италианската Суперлига. Българските национали помогнаха на Кучине Лубе Чивитанова да спечели с 3:0 като гост на Алианц Милано в мач от петия кръг и да запише пета поредна победа от началото на сезона.

Двубоят приключи за 72 минути след 25:18, 25:19 и 25:14. Александър Николов реализира 11 точки, а брат му Симеон добави 6. Най-резултатен за Лубе беше Джовани Мария Гарджуло с 13 точки. За Милано Георги Татаров се появи като резерва и завърши с една точка.

След първите пет кръга Александър Николов има 98 точки и средна резултатност от 5,76 точки на гейм. По общ брой отбелязани точки той заема четвърто място в класацията на италианската лига, докато по средна резултатност е сред водещите състезатели в шампионата.

Пред него по общ актив са Фере Регерс от Перуджа със 104 точки, Нейтън Ферал от Кунео със 103 и Базил Дермо от Милано с 99. Николов е най-резултатният състезател на Лубе след петте изиграни срещи.

Симеон Николов заема първото място сред разпределителите в индивидуалните класации на Суперлигата. 19-годишният волейболист започна като титуляр срещу Милано и освен шестте си точки организира атаката на Лубе при убедителния успех.

В петия кръг Симеон беше най-резултатният играч на своя пост. Според статистиката на италианската волейболна лига той се утвърждава като един от водещите разпределители в шампионата още в първия си сезон с тима от Чивитанова.

С успеха над Милано Кучине Лубе Чивитанова събра 15 точки и оглавява класирането след пет кръга. Отборът остава без загуба в първенството, а серията включва пет победи.

Следващият шампионатен мач на Лубе е домакинство срещу Тинет Прато ди Порденоне на 22 ноември. Преди това тимът ще участва във финалната четворка на турнира за Суперкупата на Италия, където ще срещне Рана Верона на 14 ноември в Парма.