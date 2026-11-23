Лубе Чивитанова с братята Александър и Симеон Николови записа нова победа в италианското волейболно първенство. Отборът се наложи с 3:0 (25:15, 25:22, 25:23) над Прато ди Порденоне.

Александър Николов беше най-резултатен в мача с 16 точки, като добави и три аса. Симеон Николов допринесе за успеха с 4 точки.

След победата Лубе е на второ място с 18 точки. Лидер е Перуджа, която има една точка повече.

Монца спечели в Падуа

Монца с Жасмин Величков и Илия Петков също стигна до чиста победа. Тимът се наложи като гост на Падуа с 3:0 (25:17, 25:23, 25:22).

Двамата български национали започнаха като титуляри. Величков завърши с 12 точки, от които 9 в атака и 3 от блокада. Петков добави още 5 точки. Най-резултатен за Монца беше Диего Фрашо с 15 точки.

Монца заема десетото място с 5 точки от 6 изиграни мача.

Татаров с 13 точки при загуба от Тренто

Алианц Милано с Георги Татаров отстъпи у дома на Тренто с 0:3 (22:25, 16:25, 23:25).

Татаров реализира 13 точки за домакините - 12 от атака и една блокада. Българският национал допусна и 6 грешки. Повече точки в атака за Милано записа единствено Базил Дермо, който завърши с 14.

Алианц Милано е на шестото място в класирането с 6 точки.

Източници: bnrnews.bg