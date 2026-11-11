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Зидан няма да разчита на още един нападател заради контузия

Зидан няма да разчита на още един нападател заради контузия

11 Ноември, 2026 08:11 569 0

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  • лига на нациите-
  • ели жуниор крупи

Маркус Тюрам има проблем с дясното подколянно сухожилие и ще се върне в клубния си отбор. На негово място е повикан Ели Жуниор Крупи от Борнемут

Зидан няма да разчита на още един нападател заради контузия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Маркус Тюрам отпадна от състава на Франция за последните два мача от груповата фаза на Лигата на нациите. Нападателят на Интер е с контузия на дясното подколянно сухожилие и няма да играе срещу Италия и Турция.

Тюрам не е участвал в тренировката на французите в понеделник заради физически проблем. След проведеното лечение състоянието му не се е подобрило, а допълнителните изследвания са потвърдили необходимостта той да напусне лагера.

Селекционерът на Франция Зинедин Зидан повика на мястото му Ели Жуниор Крупи от Борнемут. За 20-годишния нападател това е първо включване в състава на „петлите“.

Тюрам има 35 мача и три гола за Франция. Той получи възможност да се завърне в националния тим след отсъствието на Усман Дембеле, Естебан Лепол и Магнес Аклиуш. Нападателят не попадна в първия състав на Зидан в края на септември.

Франция е начело в група А1 с три победи и едно равенство. Отборът има две срещи до края на груповата фаза и е в добра позиция за класиране на четвъртфиналите.

Първият от оставащите мачове е срещу Италия в Милано на 12 ноември. Три дни по-късно французите ще приемат Турция в Бордо. Отсъствието на Тюрам допълнително ограничава избора на Зидан в нападение преди решаващите двубои.


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