Зидан няма да разчита на още един нападател заради контузия

Маркус Тюрам отпадна от състава на Франция за последните два мача от груповата фаза на Лигата на нациите. Нападателят на Интер е с контузия на дясното подколянно сухожилие и няма да играе срещу Италия и Турция.

Тюрам не е участвал в тренировката на французите в понеделник заради физически проблем. След проведеното лечение състоянието му не се е подобрило, а допълнителните изследвания са потвърдили необходимостта той да напусне лагера.

Селекционерът на Франция Зинедин Зидан повика на мястото му Ели Жуниор Крупи от Борнемут. За 20-годишния нападател това е първо включване в състава на „петлите“.

Тюрам има 35 мача и три гола за Франция. Той получи възможност да се завърне в националния тим след отсъствието на Усман Дембеле, Естебан Лепол и Магнес Аклиуш. Нападателят не попадна в първия състав на Зидан в края на септември.

Франция е начело в група А1 с три победи и едно равенство. Отборът има две срещи до края на груповата фаза и е в добра позиция за класиране на четвъртфиналите.

Първият от оставащите мачове е срещу Италия в Милано на 12 ноември. Три дни по-късно французите ще приемат Турция в Бордо. Отсъствието на Тюрам допълнително ограничава избора на Зидан в нападение преди решаващите двубои.