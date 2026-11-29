Интер победи Дженоа с 4:0 на „Сан Сиро“ в мач от 13-ия кръг на Серия А и се върна на второто място в класирането. Тимът на Кристиан Киву събра 32 точки и остана на три от лидера Лацио, който по-рано спечели с 2:1 при гостуването си на Торино. Дженоа е с 16 точки.

Лаутаро Мартинес откри резултата в 29-ата минута след подаване на Анди Диуф. Десет минути по-късно Маркус Тюрам удвои преднината, а в добавеното време на първата част Петар Сучич реализира дузпа за 3:0. Така Интер реши мача още преди почивката.

В 54-ата минута Тюрам оформи крайния резултат и записа втория си гол в срещата. Федерико Димарко също изпрати топката във вратата на Дженоа, но попадението беше отменено след преглед с ВАР заради засада. Гостите имаха две добри възможности в средата на първото полувреме чрез Милутин Осмайич, но вратарят Иван Проведел се намеси решаващо.

„Най-важни бяха подходът и отношението ни“, заяви Кристиан Киву пред Sky Sport след мача. Треньорът на Интер подчерта, че отборът е трябвало да бъде позитивен срещу съперник, който често започва силно срещите си. „Знаем, че сме отборът, който всички искат да победят, затова трябва да сме концентрирани и да работим усилено“, добави Киву.

Победата беше отговорът на Интер след драматичното равенство 4:4 с Аталанта в предишния кръг. След това тимът спечели и срещу Щутгарт в Шампионската лига, а срещу Дженоа за втори пореден мач не допусна гол. Тюрам и Лаутаро отново започнаха заедно и двамата нападатели се разписаха.

Нов мач между Интер и Дженоа след няколко дни

Интер и Дженоа ще се срещнат отново на 1 декември, отново в Милано, но този път в осминафиналите за Купата на Италия. След двубоя за купата Интер ще гостува на Фрозиноне на 5 декември в Серия А, а четири дни по-късно ще играе срещу Борусия Дортмунд в Шампионската лига.

Източници: ansa.it, eurosport.it, sky.it