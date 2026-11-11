Икарди и Уанда Нара в нова семейна разправия

Мауро Икарди получи 45-дневна забрана да се приближава и да контактува с дъщеря си след сигнал на Уанда Нара за предполагаемо насилие. Случаят е започнал на 6 ноември в жилището на футболиста в Норделта, край Буенос Айрес, и е довел до намеса на полицията.

Според жалбата, подадена от Нара в прокуратурата в Тигре, детето е било заключено в стаята си и е потърсило помощ чрез компютърно устройство. Нара е отишла до дома на Икарди, където между двамата е възникнал остър конфликт. На място са пристигнали полицейски екипи и медицинска помощ.

По случая е започнало разследване за предполагаемо причиняване на телесна повреда. Твърденията за случилото се са предмет на проверка и не представляват установена вина. В разпространените данни се посочва, че полицията е поискала да получи устройството, от което е изпратено съобщението за помощ.

Съдът в Тигре е забранил на Икарди да се доближава до детето в продължение на 45 дни. Ограничението включва и забрана за контакт по телефон, чрез текстови съобщения, социални мрежи или чрез трети лица.

Публикации в аржентински медии посочват, че футболистът не трябва да се намира на по-малко от 300 метра от дома, в който живее детето, както и от други места, на които то може да бъде. В една от публикациите е посочена и отделна забрана за приближаване на по-малко от 100 метра до самото дете. При нарушение съдът е предупредил за възможно разследване за неизпълнение на съдебно разпореждане.

Според полицейския протокол, цитиран от „Инфобае“, детето е било изведено от жилището и е било прегледано от медицински екип. В документа е записано, че не са установени тежки наранявания, но са били препоръчани допълнителни изследвания заради оплакване от болка в коляното.

От обкръжението на футболиста отхвърлиха твърденията на Нара. „Мауро Икарди никога не е удрял дъщеря си“, се казва в позицията, разпространена часове след инцидента. В нея се твърди още, че спешният екип не е установил наранявания и че децата са били въвлечени в конфликт между възрастни.

Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени обстоятелствата около сигнала, полицейската намеса и твърденията на двете страни.