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Кими Антонели ще боядиса косата си заради титлата

Кими Антонели ще боядиса косата си заради титлата

11 Ноември, 2026 09:42 590 0

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  • световен шампион-
  • лаз вегас

Най-младият световен шампион във Формула 1 обмисля да съчетае цветовете на Болоня и Италия. Преди следващото състезание той първо иска да хапне талиатели у дома

Кими Антонели ще боядиса косата си заради титлата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кими Антонели се прибра в родната си Болоня като най-младия световен шампион във Формула 1. 20-годишният италианец вече обмисля как да изпълни обещанието си към феновете – да боядиса косата си след спечелването на титлата.

„Все още не съм сигурен, а нямам много време, тъй като още утре трябва да съм в Лондон за ангажимент с Мерцедес“, заяви пилотът пред журналисти в Болоня.

Антонели обмисля едната половина от косата му да бъде в синьо и червено – цветовете на Болоня. Другата половина може да бъде боядисана като италианското знаме. Идеята е свързана с обещание, което той е дал преди време в случай на шампионски успех.

След празненствата на пистата Антонели е мислел не само за новия си външен вид. Пилотът разкри, че първото нещо, което иска да направи у дома, е да хапне порция талиатели, приготвени от майка му Вероника.

„Липсваше ми нашата храна. Там, където бях, яденето не е най-доброто“, каза Антонели.

Италианецът стана световен шампион след третото си място в Гран при на Мексико на 1 ноември. Така той подобри рекорда за най-млад носител на титлата във Формула 1.

Празнуването му обаче няма да продължи дълго. След завръщането си в Италия Антонели трябва да посети базата на Мерцедес в Лондон. След това той планира да замине за Сан Марино, където ще се срещне с приятели и ще се опита да си почине.

„Важно е да презаредя батериите преди следващото състезание в Лас Вегас“, добави шампионът.

Официалният календар на Формула 1 поставя състезателния уикенд в Лас Вегас между 19 и 21 ноември.


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