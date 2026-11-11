Линдси Вон претърпя девета операция след олимпийското падане

Линдси Вон е претърпяла девета операция на левия крак след тежкото падане в олимпийското спускане в Италия през февруари. Американската скиорка получи сложна фрактура, включително счупване на тибиалното плато, след като е падна 13 секунди след началото на спускането си.

Последната хирургична намеса е била планирана, след като костта е заздравяла достатъчно. При операцията са били отстранени металните плаки и винтове, поставени за стабилизиране на крака, а лекарите са реконструирали и предната кръстна връзка.

„Това е деветата ми операция и се моля да е последната“, сподели Вон преди процедурата.

По думите на скиорката възстановяването след реконструкцията на връзката ще продължи между шест и девет месеца. Тя е прекарала месеци в очакване костта да заздравее, за да може лекарите да извършат следващия етап от лечението.

Вон е включена в състава на САЩ за сезона за Световната купа през 2026/2027 г., но участието ѝ в състезанията остава несигурно. Самата тя не е изключва завръщане на пистата.

„Не искам да затварям вратата към състезанията. Трябва да бъда на 100 процента и искам отново да се кача на планината, преди да взема това решение“, е заявява Вон.

Вон се върна към състезанията в края на 2024 г., след като прекрати кариерата си през 2019 г. заради проблеми с дясното коляно. Преди олимпийските игри през 2026 г. тя скъса предната кръстна връзка при падане в старт за Световната купа в Швейцария, но въпреки травмата участва в олимпийското спускане.

Линдси Вон е олимпийска шампионка в спускането от 2010 г. Тя има три олимпийски медала и 84 победи в стартове за Световната купа, което я поставя сред най-успешните състезателки в историята на алпийските ски.