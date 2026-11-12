Тухел категоричен: Няма да напусна Англия преди Евро 2028

Томас Тухел няма намерение да напуска националния отбор на Англия преди Европейското първенство през 2028 г. Германският специалист потвърди ангажимента си към „трите лъва“ на фона на информациите, че Маурисио Почетино може да напусне селекционерския пост на САЩ, за да поеме Манчестър Юнайтед.

Тухел подписа нов двугодишен договор през февруари, който обхваща и Евро 2028. Запитан дали има клауза за предсрочно освобождаване или би напуснал при подходящо предложение, той беше категоричен:

„Няма освобождаваща клауза и нямам никакво намерение да си тръгвам. Подписах договора и искам да остана до Европейското първенство. Имаме недовършена работа.“

Германецът дори увери, че не би приел оферта от някой от водещите европейски клубове, докато е начело на Англия.

Въпреки това Тухел призна, че му липсва ежедневието в клубния футбол – честите мачове, атмосферата на стадионите и емоцията от работата с футболистите на всеки няколко дни. След Евро 2028 той възнамерява отново да се върне към треньорската професия на клубно ниво.

„Липсват ми 50-те мача на сезон. Липсват ми онези две минути преди последния съдийски сигнал, когато си на пълен стадион, светлините са включени и усещаш цялата енергия. Това са моменти, в които осъзнавам колко съм щастлив и благодарен“, сподели той.

Резултатите му начело на Англия също са впечатляващи. Откакто пое отбора, националният тим има 20 победи в 26 мача – повече от всеки друг европейски национален състав за същия период. Тухел е и най-бързият селекционер в историята на Англия, достигнал границата от 20 победи.