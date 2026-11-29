Чемпиъншипът има четиристранен връх след мачовете от събота. Мидълзбро, Уулвърхемптън, Уест Бромич и Стоук Сити са с по 35 точки след 18 изиграни срещи, а разликата между тях се определя от головата разлика. Мидълзбро остава лидер с показател +12, пред Уулвърхемптън с +12, Уест Бромич с +11 и Стоук с +7.

Уест Бромич се възползва от домакинството си и победи Бристол Сити с 1:0. Уест Хем също взе минимален успех – 1:0 срещу Стоук, който остана на четвъртото място въпреки загубата. Рексъм се наложи със същия резултат над Портсмут, а Блекбърн спечели с 1:0 срещу Чарлтън.

Най-резултатният мач беше в Бирмингам, където Болтън победи домакините с 4:2. Бирмингам поведе чрез Кристоф Кларер в осмата минута, но в 28-ата минута вратарят Джеймс Бийдъл беше отстранен за игра с ръка извън наказателното поле. Самюъл Илинк-Джуниър изравни преди почивката, а след паузата Рубен Родригес и Ацуки Ито дадоха преднина на Болтън. Автоголът на Итън Леърд в добавеното време оформи крайния резултат.

„Очевидно мачът се промени много. Червен картон толкова рано означава дълго време, което трябва да изкараш с десет души“, заяви мениджърът на Бирмингам Крис Дейвис.

След поражението Бирмингам остана пети с 32 точки. Саутхемптън е шести с 31 точки, като от актива му са приспаднати четири точки. Куинс Парк Рейнджърс е седми с 29 точки след равенството 1:1 с Шефилд Юнайтед. Блекбърн заема осмата позиция с 28 точки.

Състезанието за плейофите остава отворено

Уест Хем, Шефилд Юнайтед и Суонзи са с по 27 точки, но Суонзи е изиграл 17 мача и може да излезе пред конкурентите си при успех в неделното уелско дерби с Кардиф. Портсмут има 26 точки, а Норич и Блекбърн са съответно с 26 и 28, което оставя плейофната зона плътно групирана.

В долната част Бърнли се измъкна от Милуол с победа 1:0 и вече има 14 точки. Престън е с 13 точки след 1:1 с Норич, а Дарби остава последен с 11 точки след нулевото равенство с Уотфорд. Между последния отбор и зоната на спасението разликата е пет точки.

Още два мача завършиха без победител – Линкълн и Уулвърхемптън направиха 0:0, а Куинс Парк Рейнджърс и Шефилд Юнайтед си размениха по един гол. Следващият двубой в първенството е Суонзи – Кардиф, който може да промени разпределението около плейофната зона.

Източници: skysports.com, cbssports.com, theguardian.com