Рали „Аржентина“ се завръща в WRC през 2028 година

Рали „Аржентина“ отново ще бъде част от Световния рали шампионат (WRC). Организаторите потвърдиха, че легендарната надпревара ще се завърне в календара през сезон 2028, след като е постигнато многогодишно споразумение с правителството на провинция Кордоба.

Състезанието има дълга история в шампионата, като дебютното му издание се провежда през 1980 година. До 2019-а Аржентина редовно приема елита на рали спорта, с изключение на сезоните 1995 и 2010, когато надпреварата отсъства от програмата.

Най-успешният пилот в историята на рали „Аржентина“ е Себастиен Льоб с впечатляващите осем победи. След него в класацията са Мики Биазион, Карлос Сайнц и Томи Макинен, които имат по три триумфа.

Завръщането на състезанието идва след продължително отсъствие. Рали „Аржентина“ не се проведе през 2020 година заради пандемията от COVID-19, а впоследствие не успя да намери място в календара на WRC. През 2028-а обаче шампионатът отново ще гостува в страната, като център на събитието ще бъде Кордоба.

Ръководителят на промоутъра на WRC Ерик Булие изрази задоволството си от постигнатото споразумение и подчерта значението на Аржентина за историята на шампионата.

„Аржентина винаги е заемала специално място в историята на Световния рали шампионат. Малко състезания могат да се сравнят със страстта на феновете в Кордоба и атмосферата около легендарните скоростни отсечки в региона“, заяви Булие.

Той допълни, че дългосрочният ангажимент цели не просто завръщането на позната дестинация, а изграждането на устойчиво бъдеще за състезанието. Булие благодари на губернатора Мартин Лярора, местната администрация и Автомобилния клуб на Аржентина за съдействието по реализирането на проекта.

Все още обаче няма яснота как завръщането на Аржентина ще се отрази на останалите южноамерикански състезания в календара. Под въпрос остава бъдещето на рали „Парагвай“, около което се появиха съмнения заради оставката на президента на страната Сантяго Пеня и финансовите затруднения на основния спонсор – банката „Уено“.

Предстои да стане ясно дали през 2028 година WRC ще запази и трите си състезания в Южна Америка, или включването на Аржентина ще доведе до промени в календара.