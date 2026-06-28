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Себастиан Ожие триумфира на драматичното Рали "Акрополис" – нов обрат във WRC

Себастиан Ожие триумфира на драматичното Рали "Акрополис" – нов обрат във WRC

28 Юни, 2026 22:28 583 0

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Френският ас с втора победа за сезона, Нювил губи шансове след неочакван инцидент

Себастиан Ожие триумфира на драматичното Рали "Акрополис" – нов обрат във WRC - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Себастиан Ожие, истинска икона в света на рали спорта, отново доказа класата си, като завоюва първото място на легендарното Рали "Акрополис" в Гърция – един от най-трудните и престижни кръгове от Световния рали шампионат (WRC). Зад волана на своята "Тойота", французинът демонстрира хладнокръвие и майсторство, които му донесоха 69-ата победа в кариерата и втора за настоящия сезон.

Състезанието не мина без изненади – белгиецът Тиери Нювил, който дълго време водеше битката за първото място с "Хюндай", бе застигнат от лош късмет в предпоследния етап. Спукана гума го извади от борбата за победата и го остави на второ място, на 58.3 секунди зад Ожие. Третата позиция заслужено зае Такамото Кацута, също с "Тойота", който финишира с изоставане от 3:04.8 минути.

Лидерът в шампионата Елфин Еванс ("Тойота") този път остана едва седми, което намали аванса му пред Кацута до само седем точки след осем от общо 14 кръга. Себастиан Ожие се изкачи на трета позиция в генералното класиране, като вече е на 33 точки от върха и отново влиза в сметките за титлата.

"Това беше изключително тежък уикенд – нямаше и минута за почивка. Карах предпазливо, стараех се да избегна всеки камък. Гръцките богове най-накрая ме подкрепиха", сподели щастливият Ожие след финала. Тази победа е втората му на "Акрополис" и първа от 2011 година насам, а максималният брой точки, които спечели благодарение на успехите си в Power и Super етапите, затвърди позицията му сред фаворитите за сезона.

Следващото изпитание за пилотите от WRC ще бъде Рали Естония, което ще се проведе между 17 и 19 юли.


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