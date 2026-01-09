Новини
Насер Ал-Атия с Дачия беше най-бърз в шестия етап на Рали Дакар

9 Януари, 2026 22:44 444 3

Катарецът излезе на първо място в генералното класиране

Насер Ал-Атия с Дачия беше най-бърз в шестия етап на Рали Дакар - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Катарският пилот Насер Ал-Атия спечели шестия етап на рали Дакар в петък, като триумфът за Дачия Сандрайдърс бе двоен, тъй като втори остана съотборникът му Себастиен Льоб (Франция), предаде БТА.

Това бе 49-ата етапна победа на Ал-Атия на рали Дакар, като той постигна забележителното постижение в 19 поредни години да запише поне по един успех в състезанието. 55-годишният катарец, който е петкратен шампион в офроуд-ралито, измина 326 км, които бяха по хронометър, за 3:38.28 часа, докато френският му съекипник Льоб остана на 2.58 минути зад него. На трето място се класира американецът Сет Кинтеро с Тойота Газу.

Така в генералното класиране именно Насер Ал-Атия излезе на първо място, като изпревари досегашния лидер Хенк Латеган (Република Южна Африка, Тойота) и вече го води с повече от 6 минути. Трети е испанецът Нани Рома, който изостава с малко повече от 9 минути.

„Доволен съм от представянето ни и е фантастично да бъдем начело в деня за почивка“, заяви Ал-Атия. „Сега трябва да направим стратегията си за втората седмица на състезанието“, добави той.

„Доставихме си удоволствие. Припомних си с каква скорост може да се кара през дюните и наистина е невероятно“, каза Себастиен Льоб, който е деветкратен шампион в световния рали шампионат, но няма титла на Дакар.

При мотористите спечели американецът Рики Брабец (Хонда), който закова хронометъра на 3:41.33 часа. Той изпревари испанеца Тоша Шарейна (Хонда) с малко повече от минута, а трети остана Даниел Сандърс (Австралия, Ред Бул КТМ), който завърши само на три секунди зад Шарейна.

В генералното класиране обаче именно Сандърс продължава да бъде лидер, като втори вече излезе Брабец, а трети е победителят от вчерашния етап Лусиано Бенавидес (Аржентина, Ред Бул КТМ).


  • 1 карчи

    1 1 Отговор
    А избраха некъв Мрседес за "кола на годината"🤣

    Коментиран от #2

    22:46 09.01.2026

  • 2 Много

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "карчи":

    Ясно? Каква Дачия е това? Да не мислиш, че е като твоята трицилиндрова еднолитрова "бегачка"?

    23:01 09.01.2026

  • 3 шофер

    0 0 Отговор
    Тази дачия и онази дачия нямат нищо общо. Също както при камазите.

    23:03 09.01.2026

