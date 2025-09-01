Новини
Себастиан Ожие покори рали Парагвай с впечатляваща победа за Toyota

1 Септември, 2025 10:08 389 0

Втори остана съотборникът му Елфин Еванс

Себастиан Ожие покори рали Парагвай с впечатляваща победа за Toyota - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Осемкратният световен шампион в рали дисциплината WRC Себастиан Ожие отново доказа класата си, като извоюва убедителна победа на рали „Парагвай“ зад волана на своята Toyota.

Френският ас пое лидерството още след втория ден и не изпусна челната позиция до самия финал, където финишира с комфортна преднина от 26,2 секунди пред съотборника си Елфин Еванс от Великобритания.

Третото място на подиума бе заето от белгийския пилот Тиери Нювил, който управлява Hyundai и остана на малко повече от 27 секунди зад победителя.

Силното представяне на Ожие не само му донесе трофея в Парагвай, но и го изкачи на само 9 точки зад лидера в генералното класиране – Елфин Еванс.

Финландският талант Кале Рованпера, също част от екипа на Toyota, завърши шести в надпреварата и вече дели равен брой точки с Ожие в шампионата.


