Рали Дакар 2026: Пустинният спектакъл започва – кой ще триумфира в битката на гигантите?

С настъпването на новата година, пустините на Саудитска Арабия отново ще се превърнат в арена на безмилостна надпревара – рали „Дакар 2026“ стартира утре и обещава две седмици, изпълнени с адреналин, драма и битки между най-големите имена в света на офроуда. Три заводски отбора – Тойота, Дачия и Форд – ще поведат колоната, а техните машини от клас T1+ са истински шедьоври на инженерната мисъл, които ще диктуват темпото и тази година.

Японският гигант Тойота, който през последните години се утвърди като еталон в рали „Дакар“, отново излиза с амбиции за върха. Миналогодишният шампион Язид Ал Раджи, заедно с навигатора си Тимо Готшалк, донесоха четвърта титла на марката с легендарния Hilux, но тежка катастрофа през пролетта постави под въпрос формата им за тазгодишното издание. Дали Ал Раджи ще успее да се върне на върха, предстои да разберем. В същото време, в редиците на Тойота не липсват претенденти за лидерската позиция. Ханк Латеган, който завърши втори през 2025, е сочен за новия фаворит, а американецът Сет Кинтеро и австралиецът Тоби Прайс – бивш мотоциклетен ас, вече доказаха, че са способни на подвизи. Португалецът Жоао Ферейра също е сред пилотите, които могат да изненадат конкуренцията.

Румънската марка Дачия, подкрепена от Продрайв и Рено, събра истински съзвездие от пилоти. Петкратният победител в „Дакар“ Насър Ал-Атия е жаден за нов триумф, след като през 2025 остана втори в световния рали-рейд шампионат. До него застава легендарният Себастиен Льоб, който ще стартира за десети път в пустинното рали, след силен финал на миналия сезон с победа в Мароко. Новото попълнение в отбора – бразилецът Лукаш Мораеш, световен шампион за 2025 с Тойота, ще се изправи срещу своите бивши съотборници и ще търси място на подиума. Кристина Гутиерес допълва звездната четворка на Дачия, която със сигурност ще бъде сред основните претенденти за титлата.

След дълго отсъствие, Форд и М-Спорт се завърнаха с гръм и трясък в „Дакар“. Ветеранът Карлос Сайнц е готов за реванш, след като миналата година отпадна рано, а Нани Рома и Матиас Екстрьом вече показаха, че могат да се борят за челните позиции. Американецът Мич Гътри също има амбиции за по-предно класиране, а Жордан Сердеридис и навигаторът му Грегоар Мюнстер ще се опитат да изненадат фаворитите.

Въпреки доминацията на големите заводски отбори, Mini и X-Raid не се отказват от битката. Гийом де Мевиус, заедно с навигатора си Матийо Бомел, който се завръща след тежка контузия, ще се опитат да нарушат статуквото и да се намесят в разпределението на местата на подиума.

Тази година интересът към категорията Stock (бивша Production) е по-голям от всякога. Седем екипажа ще се борят с автомобили, максимално близки до серийните модели. Тойота ще бъде представена от Акира Миура и Роналд Басо с новия Land Cruiser GR 300, докато три Defender D7X-R ще бъдат управлявани от легендата Стефан Петерханзел, Рокас Бацюшка и Сара Прайс. Петерханзел, рекордьорът по победи в историята на „Дакар“, отново ще се опита да докаже, че възрастта е само число.

Прологът на рали „Дакар 2026“ ще даде старт на 3 януари, а финалът е насрочен за 17 януари, с един-единствен ден за почивка. Очаква ни истински празник за феновете на моторните спортове – битка на характери, машини и стратегии, където само най-добрите ще оцелеят и ще се борят за безсмъртие в историята на „Дакар“.