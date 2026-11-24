Кандидатът за председател на Българската федерация по таекуондо Димитър Михайлов отхвърли като неверни публичните твърдения на другия претендент за поста Калоян Бинев. Заместник-председателят на федерацията и главен треньор на Таекуондо клуб „Рамус“ бе гост в предаването „Гостът на Sportal.bg“, където коментира предстоящия избор и спора около управлението на централата.

Михайлов посочи, че кандидатурата му е била обявена три седмици след убийството на дългогодишния председател на федерацията Слави Бинев на 24 октомври. Той заяви, че кандидатурата му е издигната от подкрепящи го клубове и е обявена по време на международен турнир по таекуондо в Пловдив.

„Една от най-отвратителните привички на дребните души е, че подозират своите низости и у другите“, каза Михайлов, цитирайки Оноре дьо Балзак. Той добави, че Калоян Бинев е обявил своята кандидатура седем дни след него, въпреки отправените към Михайлов упреци, че не е изчакал да изминат 40 дни от смъртта. Михайлов коментира и действията на заместник-председателя на федерацията Христо Георгиев. По думите му Георгиев е обявил пред треньори, че ще има Общо събрание за избор на нов председател още час след убийството на Слави Бинев. Михайлов каза също, че дни по-късно Георгиев е заявил собствена кандидатура.

Кандидатът заяви, че е чул твърдения за сериозни задължения на федерацията, но не ги приема като установен факт. Според него финансовото състояние трябва да бъде изяснено чрез одит, независимо кой ще оглави организацията. Още при обявяването на кандидатурата си Михайлов каза, че няма информация за актуалното финансово състояние на федерацията, тъй като не е отговарял за финансовите дела.

Михайлов отрече и твърденията, че той, баща му или свързан с тях адвокат са оказвали натиск върху семейството на Калоян Бинев. Той заяви, че не познава адвоката, за когото е станало дума, както и Ния Темиз, и че за първи път е видял юриста на заседанието на Управителния съвет на 19 ноември.

Той определи като неверно твърдението, че адвокатът е бил нает от него или от баща му, за да представлява Темиз. Михайлов предупреди, че подобни изказвания могат да доведат до съдебни действия за клевета, но не съобщи да е завел дело.

Извънредното Общо събрание на Българската федерация по таекуондо ще се проведе на 19 декември в София. На заседанието на Управителния съвет от 19 ноември е избран Александър Минев да представлява федерацията до избора на нов председател. Крайният срок за подаване на кандидатури е 3 декември.

Михайлов заяви, че ако бъде избран, ще работи за ясни правила, прозрачност и управление, което да важи еднакво за всички клубове и участници в таекуондото.